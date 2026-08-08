Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociaux

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Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociaux

L’affaire datant de 2016 concernant des personnes ayant gagné d’importantes sommes grâce à la mendicité à Dubaï revient au centre de l’attention. Cette année-là, lors d’opérations spéciales menées par les autorités de Dubaï, des personnes entrées aux Émirats arabes unis comme touristes et mendiant dans les rues ont été arrêtées.

Dans l’un des cas qui a le plus étonné les enquêteurs, il a été établi qu’un homme collectait en moyenne 9 000 dirhams par jour. Cela représentait près de 270 000 dirhams par mois, soit environ 80 000 dollars.

Selon les informations disponibles, ces personnes choisissaient à l’avance les endroits très fréquentés. Elles étaient davantage présentes autour des mosquées le vendredi, jour de la prière, ou dans les quartiers habités par des populations aisées.

Pour obtenir de l’argent, elles invoquaient diverses raisons liées à la maladie, à la pauvreté et à des conditions de vie difficiles. Certains groupes agissaient de manière organisée, déterminant à l’avance qui demanderait de l’argent, où et selon quelle méthode.

Les autorités officielles ont toutefois précisé que ces sommes élevées ne représentaient pas le revenu moyen de tous les mendiants. Le montant de 270 000 dirhams concernait le cas de certaines personnes arrêtées.

La mendicité est désormais strictement interdite aux Émirats arabes unis. Les personnes arrêtées dans ce contexte peuvent être condamnées à une amende ou à une peine de prison. Les étrangers peuvent également être expulsés du pays.

Il est recommandé aux personnes souhaitant faire un don de ne pas remettre d’argent aux individus dans la rue, mais de passer par des associations caritatives officiellement autorisées.

DubaïEAU
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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