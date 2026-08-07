Une mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son fils

En Norvège, une mère de famille nombreuse a été condamnée à une peine de prison en raison du prénom inhabituel choisi pour son fils. Cette information a été rapportée par «RIA Novosti» .

Selon elle, avant la naissance de son treizième enfant, Kirsti Larsen a fait un rêve. Elle affirme qu’une voix entendue dans son rêve lui aurait conseillé d’appeler son futur fils Brij (Bridge — traduit de l’anglais par « pont ») Gesher qui est l’équivalent hébreu de ce mot.

Cependant, les autorités norvégiennes ont refusé d’autoriser ce prénom pour l’enfant. Selon elles, ce prénom est trop « étranger » au pays et, conformément à la législation en vigueur, pourrait avoir une influence négative sur la vie future de l’enfant.

La femme n’a pas accepté cette décision et a tenté de la faire annuler en justice. Toutefois, le tribunal a rejeté sa plainte et lui a infligé une amende d’environ 1 600 couronnes (168 dollars américains). Kirsti Larsen a refusé de payer l’amende.

« Si nous avions payé cette amende, nous aurions reconnu notre culpabilité », a déclaré la femme.

Comme l’amende n’a pas été payée, le tribunal l’a remplacée par deux jours de prison.

À titre d’information, les lois norvégiennes relatives aux prénoms ont été adoptées au XIXe siècle. Elles donnent aux autorités le droit de refuser les prénoms jugés susceptibles de nuire à l’avenir de l’enfant ou considérés comme inappropriés.