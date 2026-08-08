Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »

Après le match Lokomotiv – Dinamo (2-1), disputé lors de la 16e journée de la Superligue d’Ouzbékistan, l’entraîneur principal du club de Samarcande, Vadim Abramov, a participé à la conférence de presse. Lors d’un échange direct et ouvert, le technicien expérimenté est revenu sur les causes de la défaite, les décisions du VAR, les transferts et la situation financière de l’équipe.

« À l’échauffementpendant les exerciceson voyait déjà que l’équipe n’était pas prête pour le match »

Vadim Abramov n’a pas caché que la défaite était méritée et a souligné la grande fatigue physique de ses joueurs :

« C’est une défaite méritée. Malheureusement, dès la première mi-temps, nous avons senti que nous manquions de forces. Cela se voyait même pendant les exercices d’échauffement : l’équipe n’était manifestement pas totalement prête pour ce match. Nous avons ouvert le score grâce à une erreur du gardien. Mais nous avons ensuite encaissé deux buts à cause de nos erreurs très simples et de nos erreurs de placement. La fatigue et la baisse de concentration ont fait la différence. Félicitations au Lokomotiv pour sa victoire : il avait deux jours de plus que nous pour récupérer. »

À propos du VAR : « Parfois, il aide, parfois, il joue contre vous »

Évoquant le but refusé et les situations litigieuses, Abramov a réagi aux décisions arbitrales :

« En seconde période, nous avons marqué, mais le but a été refusé. Ils ont d’abord vérifié une éventuelle faute sur le gardien, puis, après avoir conclu qu’il n’y en avait pas, ils ont relevé une main sur le ballon. Mais à la 83e minute, un défenseur du Lokomotiv a stoppé notre attaque dangereuse de la main et le VAR ne l’a pas vu. Ce sont des situations qui arrivent dans le football : parfois, le VAR aide, parfois, il joue contre vous. »

Dettes, mercato et accord avec le Paxtakor

Concernant les dernières nouvelles du club de Samarcande, l’entraîneur a dévoilé des détails importants :

Salaires et dettes : « Merci à la direction : la majeure partie des dettes envers les joueurs a été réglée. Il reste de petites sommes, qui seront également réglées prochainement. Il n’y a aucun risque de sanctions de la FIFA et nous avons trouvé un accord avec les joueurs étrangers sur tous les points. »

Le transfert de Rustam Turdimurodov : « Nous sommes parvenus à un accord avec le Paxtakor. Désormais, tout dépend de la décision du joueur : veut-il venir à Samarcande ou non ? »

Le manque de solutions en attaque : « Il reste trois jours avant la fermeture du mercato. En raison des blessures de Hojimirzayev et Amonov, ainsi que des convocations en équipe nationale de jeunes, nous pourrions manquer de joueurs en attaque. C’est pourquoi nous travaillons à renforcer l’effectif. »

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