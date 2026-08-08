Mourinho impose une discipline de fer au Real Madrid : de nouvelles règles entrent en vigueur

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Mourinho impose une discipline de fer au Real Madrid : de nouvelles règles entrent en vigueur

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a profondément modifié le règlement interne de l’équipe avant la nouvelle saison. Selon le prestigieux média espagnol AS le technicien portugais a également pris le contrôle total de la vie en dehors du terrain, en imposant des exigences strictes concernant l’alimentation, la discipline et le processus de récupération après blessure.

Après avoir étudié l’ambiance au centre d’entraînement de Valdebebas, l’entraîneur est arrivé à la conclusion que les joueurs bénéficiaient d’une liberté excessive.

Déjeuner collectif et dernier mot au diététicien

Mourinho a d’abord accordé une attention particulière à la cohésion du vestiaire et à l’esprit collectif :

  • Déjeuner obligatoire : Désormais, les joueurs et le staff technique déjeuneront ensemble. Auparavant, cette pratique n’était pas systématique, mais le technicien portugais la considère comme une composante indispensable de l’unité de l’équipe.

  • Régime alimentaire : Les pouvoirs du diététicien du club ont été considérablement renforcés. Il n’est désormais plus un simple conseiller, mais la personne qui prend la décision finale en matière d’alimentation. Le menu du petit-déjeuner et des collations est strictement défini : les performances sportives passent avant les préférences personnelles des joueurs.

Des séances punitives au lieu d’amendes et une discipline d’acier

Selon le nouveau règlement, les retards ne seront plus sanctionnés par des amendes financières comme auparavant. Toutefois, le système disciplinaire est devenu encore plus strict :

Nouvelle règle : Si un joueur n’arrive pas au centre au moins une heure à l’avance avant le début de l’entraînement, il devra obligatoirement s’entraîner en salle de sport, séparément du groupe. Aucun joueur, même une star, ne bénéficiera d’une exception à cette règle.

La récupération après blessure se fera uniquement à Valdebebas

Le processus de récupération des joueurs blessés est lui aussi entièrement passé sous le contrôle du club. Le travail avec des entraîneurs individuels n’est pas interdit, mais toutes les étapes de la récupération — le matin comme le soir — devront obligatoirement se dérouler au centre de Valdebebas.

AS souligne malgré tout que, malgré cette discipline stricte et d’acier, les nouvelles règles n’ont suscité ni protestation ni réaction négative dans le vestiaire. Au contraire, l’ambiance interne et la cohésion de l’équipe se sont considérablement renforcées.

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Real MadridJosé MourinhoASValdebebas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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