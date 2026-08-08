Kapadze évoque les problèmes de «Navbahor» et les nouveaux transferts

Lors de la 16e journée de la Super League d’Ouzbékistan, «Navbahor» s’est imposé 1-0 à domicile face à «Surkhon». Après la rencontre, l’entraîneur principal de l’équipe de Namangan, Temur Kapadze, a participé à la conférence de presse et a longuement commenté le match ainsi que les dernières nouvelles du club.

L’entraîneur a commencé par présenter ses condoléances à la mémoire d’un supporter décédé, avant d’aborder la rotation de l’effectif, l’état des joueurs blessés et la question des transferts.

Le décès de l’ancien président du fan-club et le match

Après le match, Temur Kapadze a évoqué la triste nouvelle qu’il venait d’apprendre et a présenté ses condoléances au nom de l’équipe :

«Tout d’abord, je viens d’apprendre la terrible nouvelle : Abdullo aka, l’ancien président des supporters de «Navbahor», est décédé. Nous présentons nos condoléances au nom de l’équipe. Qu’il repose au paradis. C’était l’un de nos supporters les plus passionnés. Concernant le match, il a été très difficile. «Surkhon» ne cède facilement face à personne et maîtrise bien le ballon. Après les cinq buts inscrits lors du dernier match, les joueurs auraient pu se relâcher un peu, et je les avais prévenus. L’essentiel est d’avoir pris les trois points et rendu nos supporters heureux.»

Pourquoi n’y a-t-il pas de rotation dans le onze de départ ?

Interrogé sur le fait que le onze de départ n’avait presque pas changé lors des trois dernières journées, l’entraîneur a répondu :

Un effectif bien rodé : «L’équipe avance bien et a trouvé son rythme. Comme les joueurs se sont bien adaptés les uns aux autres, nous n’avons pas voulu prendre de risques.

Le facteur fatigue : Après le dernier match, la fatigue s’est fait sentir chez beaucoup de joueurs aujourd’hui. Il y a eu des erreurs et des situations inquiétantes, mais c’est naturel dans le football. C’était un bon match pour tirer des enseignements.»

Les transferts et le retour d’Abdulla Abdullayev

L’entraîneur a également évoqué le renforcement de l’effectif et l’état des cadres blessés :

À propos des nouveaux joueurs : «Nous voulions encore renforcer l’effectif, mais la situation s’est compliquée parce que certains joueurs sont encore sous contrat. Toutefois, l’effectif actuel est pleinement capable d’accomplir les objectifs qui nous ont été fixés.» Quand Abdulla Abdullayev fera-t-il son retour ? «Nous l’attendons, il apportera beaucoup à notre équipe. Il s’était blessé avec la sélection nationale lors du match contre le Portugal. Un certain temps s’est écoulé ; il travaille actuellement individuellement et rejoindra progressivement le groupe.»

«L’ambiance à Namangan — une aura différente»

Kapadze a parlé avec enthousiasme de l’impact du retour à Namangan sur l’équipe après les matchs disputés à Tachkent :

«C’est une ambiance totalement différente. Jouer devant nos supporters et sentir leur soutien donne aux joueurs une grande confiance et beaucoup d’énergie. Voir autant de supporters venir, c’est une véritable fête. Les supporters de «Navbahor» ne méritent que des victoires et nous continuerons à les rendre heureux !»

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