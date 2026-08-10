Arsenal a subi une lourde perte : Mikel Arteta évoque les blessures de ses défenseurs

Avant le début de la nouvelle saison de Premier League Arsenal l’entraîneur de l’équipe, Mikel Arteta, a fait part de sa vive inquiétude concernant les blessures des défenseurs titulaires William Saliba et Jurrien Timber. Selon Goal.com, le technicien du club londonien a reconnu que son équipe pourrait être privée de ses joueurs majeurs pendant une longue période, ce qui pourrait sérieusement compromettre ses objectifs cette saison. Goal.com en fait état .

Cette mauvaise nouvelle a été révélée après la défaite de l’équipe londonienne face au Borussia Dortmund lors d’un match amical disputé à l’Emirates Stadium. Les Gunners se sont inclinés 2-3. Selon l’entraîneur, William Saliba est actuellement au repos en raison de douleurs chroniques au dos apparues après la Coupe du monde 2026, tandis que Jurrien Timber suit un traitement pour un problème à l’aine.

L’absence des cadres bouleverse les plans de l’équipe

Mikel Arteta a souligné qu’il ne pouvait pas donner de délai précis concernant le retour des joueurs. Selon lui, Jurrien Timber poursuit sa rééducation de manière positive et a commencé à s’entraîner sur le terrain, mais il lui faudra encore plusieurs semaines avant de retrouver la compétition. William Saliba est quant à lui maintenu au repos complet afin d’éviter une aggravation de sa blessure.

La perte de Saliba constitue un coup dur pour l’équipe. Le défenseur central français de 25 ans a été un élément essentiel de la défense d’Arsenal la saison dernière et a joué un rôle majeur dans les meilleurs résultats du club. Son absence avait déjà été associée à une baisse des performances de l’équipe lors des saisons précédentes.

De nouveaux mouvements sont-ils attendus sur le marché des transferts ?

Bien qu’Arsenal dispose de défenseurs comme Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori et Ben White, la profondeur de l’effectif est mise à l’épreuve dès le début de la saison. Malgré cela, Mikel Arteta a laissé entendre lors de sa conférence de presse qu’il ne se précipiterait pas pour recruter immédiatement un nouveau défenseur central sur le marché des transferts.

Selon l’entraîneur, les joueurs présents dans l’effectif doivent renforcer leur responsabilité collective et combler à temps les lacunes défensives. Arsenal doit encore disputer un match amical contre Como ainsi que le Community Shield face à Manchester City.