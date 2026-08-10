Arsenal a subi une lourde perte : Mikel Arteta évoque les blessures de ses défenseurs

·64·Sport
Arsenal a subi une lourde perte : Mikel Arteta évoque les blessures de ses défenseurs

Avant le début de la nouvelle saison de Premier League Arsenal l’entraîneur de l’équipe, Mikel Arteta, a fait part de sa vive inquiétude concernant les blessures des défenseurs titulaires William Saliba et Jurrien Timber. Selon Goal.com, le technicien du club londonien a reconnu que son équipe pourrait être privée de ses joueurs majeurs pendant une longue période, ce qui pourrait sérieusement compromettre ses objectifs cette saison. Goal.com en fait état .

Cette mauvaise nouvelle a été révélée après la défaite de l’équipe londonienne face au Borussia Dortmund lors d’un match amical disputé à l’Emirates Stadium. Les Gunners se sont inclinés 2-3. Selon l’entraîneur, William Saliba est actuellement au repos en raison de douleurs chroniques au dos apparues après la Coupe du monde 2026, tandis que Jurrien Timber suit un traitement pour un problème à l’aine.

L’absence des cadres bouleverse les plans de l’équipe

Mikel Arteta a souligné qu’il ne pouvait pas donner de délai précis concernant le retour des joueurs. Selon lui, Jurrien Timber poursuit sa rééducation de manière positive et a commencé à s’entraîner sur le terrain, mais il lui faudra encore plusieurs semaines avant de retrouver la compétition. William Saliba est quant à lui maintenu au repos complet afin d’éviter une aggravation de sa blessure.

La perte de Saliba constitue un coup dur pour l’équipe. Le défenseur central français de 25 ans a été un élément essentiel de la défense d’Arsenal la saison dernière et a joué un rôle majeur dans les meilleurs résultats du club. Son absence avait déjà été associée à une baisse des performances de l’équipe lors des saisons précédentes.

De nouveaux mouvements sont-ils attendus sur le marché des transferts ?

Bien qu’Arsenal dispose de défenseurs comme Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori et Ben White, la profondeur de l’effectif est mise à l’épreuve dès le début de la saison. Malgré cela, Mikel Arteta a laissé entendre lors de sa conférence de presse qu’il ne se précipiterait pas pour recruter immédiatement un nouveau défenseur central sur le marché des transferts.

Selon l’entraîneur, les joueurs présents dans l’effectif doivent renforcer leur responsabilité collective et combler à temps les lacunes défensives. Arsenal doit encore disputer un match amical contre Como ainsi que le Community Shield face à Manchester City.

ArsenalMikel ArtetaWilliam SalibaPremier LeagueActualités Du Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Paris Saint-Germain proche de conclure le transfert de Ferran TorresLe Paris Saint-Germain proche de conclure le transfert de Ferran TorresAujourd'hui, 19:34Jérémie Boga salue le talent de Kerim AlajbegovicJérémie Boga salue le talent de Kerim AlajbegovicAujourd'hui, 19:16Qu’est-ce qui rend David Raya unique ? L’avis d’un spécialisteQu’est-ce qui rend David Raya unique ? L’avis d’un spécialisteAujourd'hui, 18:55L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, dévoile ses plans de recrutementL’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, dévoile ses plans de recrutementAujourd'hui, 18:52L’Atlético de Madrid fait une offre officielle pour Matias Fernández-PardoL’Atlético de Madrid fait une offre officielle pour Matias Fernández-PardoAujourd'hui, 18:37Manchester United doit se joindre à la course pour EndrickManchester United doit se joindre à la course pour EndrickAujourd'hui, 18:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)