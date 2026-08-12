Deux enfants piégés dans une maison en feu

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Deux enfants piégés dans une maison en feu

du Kazakhstan Un incendie s’est déclaré dans une maison individuelle du village de Vozvishenka, dans le district de Mag‘jan Jumaboyev, au sein de la région du Kazakhstan-Septentrional. Selon les premières informations, des effets personnels ont brûlé dans le débarras de la maison.

Le service de presse du ministère des Situations d’urgence du Kazakhstan a indiqué qu’un signalement de l’incendie avait été reçu au numéro 112. Selon les informations précisées, deux jeunes enfants, nés en 2021 et 2023, se trouvaient dans la maison au moment du sinistre.

Le plus inquiétant est que la porte d’entrée de la maison avait été fermée de l’extérieur, ce qui représentait un grave danger pour la vie des enfants.

Les agents du ministère des Situations d’urgence sont rapidement arrivés sur les lieux et ont commencé à éteindre l’incendie. Les sauveteurs ont retrouvé les enfants à l’intérieur de la maison et les ont mis en sécurité.

Les sauveteurs ont également sorti une bouteille de gaz de la maison. Cela a permis d’éviter qu’elle n’explose sous l’effet de l’incendie et n’aggrave davantage la situation.

L’incendie a été maîtrisé dès sa phase initiale. Personne n’a été blessé. La cause du sinistre reste pour l’instant inconnue et une enquête est en cours.

KazakhstanVozvishenkaDistrict de Magzhan Zhumabayev
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