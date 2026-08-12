La rivalité éternelle entre Guardiola et Mourinho : les secrets des coulisses de la série Netflix

·29·Monde
La rivalité éternelle entre Guardiola et Mourinho : les secrets des coulisses de la série Netflix

Le 11 août, la plateforme de streaming Netflix a présenté aux spectateurs une série documentaire sensationnelle en trois parties consacrée à l'une des figures les plus brillantes et controversées du monde du football, l'ancien entraîneur du Real Madrid, José Mourinho.

Un autre protagoniste très attendu, impliquant des légendes du football — l'entraîneur de Barcelone, du Bayern et de Manchester City Josep Guardiola —, n'est pas apparu, ce qui a suscité de nombreuses questions parmi les supporters.

« Pep a accepté, mais à une condition... »

Selon le réalisateur de la série documentaire, Joe Pearlman, les créateurs du film ont également contacté le technicien espagnol en tant que rival historique et de principe, prévoyant de l'interviewer.

Guardiola n'a pas catégoriquement refusé l'offre, mais a posé sa condition stricte et de principe :

« Oui, nous avons effectivement contacté Pep et l'avons invité au projet. Il a accepté de donner une interview, mais a posé une condition : José Mourinho lui-même devait venir lui faire la demande en personne. Vous pouvez imaginer comment cette offre et cette condition se sont terminées », a déclaré le réalisateur Pearlman dans une interview accordée au journal « The Sun ».

Le choc des egos et la plus grande rivalité de l'histoire du football

Ce petit détail entre les entraîneurs a démontré une fois de plus que l'intransigeance séculaire et la « guerre » psychologique entre Guardiola et Mourinho sont toujours bien vivantes. La confrontation entre les deux grands techniciens a atteint son apogée, en particulier entre 2010 et 2012, lorsque Mourinho dirigeait le Real Madrid et Guardiola le FC Barcelone.

En raison de la condition de Guardiola qui n'a pu être réalisée à cause de la fierté et de l'ego de Mourinho, les spectateurs ont été privés de l'opportunité de voir les deux géants du football mondial dans un même cadre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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