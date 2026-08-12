Le prix de la GeForce RTX 5090 augmente de 135 % par rapport au tarif officiel

Sur le marché mondial des technologies informatiques, les prix des cartes graphiques haut de gamme s’écartent fortement des tarifs officiels. Selon Ixbt.com, bien que NVIDIA maintienne les prix initiaux de ses puces graphiques de nouvelle génération, leur valeur réelle sur le marché atteint plusieurs fois ces montants. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Actuellement, le géant de la technologie continue d’afficher sur son site officiel des prix de 300 dollars pour la GeForce RTX 5060, 550 dollars pour la RTX 5070, 1 000 dollars pour la RTX 5080 et 2 000 dollars pour le modèle le plus puissant, la RTX 5090. Toutefois, il est devenu pratiquement impossible pour les consommateurs d’acheter ces appareils aux prix indiqués.

Prix réels du marché et rythme de la hausse

Au cours des deux derniers mois, une hausse notable du prix moyen des processeurs graphiques a été observée sur le marché. Ainsi, la version RTX 5060 Ti 8 GB se vend au moins 430 dollars, contre un prix recommandé de 380 dollars. La version 16 GB de ce modèle est, quant à elle, passée de 570 à 805 dollars en peu de temps.

Les modèles des segments intermédiaire et haut de gamme ne font pas exception. Le prix de la RTX 5070 Ti se maintient notamment autour de 1 100 dollars, tandis que la RTX 5080 est évaluée à environ 1 500 dollars. L’écart le plus important concerne toutefois le modèle phare, le plus puissant de la gamme.

Le prix de la carte graphique RTX 5090 la moins chère commence à 4 100 dollars sur le marché, et ces appareils sont souvent indisponibles à la vente. Au cours des deux derniers mois, son prix a encore augmenté de 400 dollars pour atteindre 4 700 dollars. Cela signifie qu’il est supérieur de 135 % au tarif officiel fixé par le fabricant.

Position de NVIDIA et cas exceptionnels

Malgré cette forte flambée des prix et l’énorme écart entre les tarifs officiels et réels, NVIDIA n’a pas officiellement annoncé de hausse des prix et continue d’afficher les anciens montants sur ses ressources.

Parallèlement, lors de l’événement QuakeCon 2026 qui s’est tenu récemment, l’entreprise a mis en vente les modèles RTX 5090, RTX 5080 et RTX 5070 Founders Edition exactement aux prix recommandés. Toutefois, les quantités disponibles étaient très limitées.

Il est intéressant de noter que certains acheteurs ont calculé que le coût d’un vol à travers les États-Unis, de l’achat d’une RTX 5090 lors de l’événement et du trajet retour revenait moins cher que l’achat du produit dans un magasin de détail local. Cela montre clairement à quel point la pénurie artificielle et la politique tarifaire du marché placent les consommateurs dans une situation complexe.