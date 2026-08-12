Un ordinateur steampunk unique fonctionnant avec un moteur Stirling a été créé

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Un ordinateur steampunk unique fonctionnant avec un moteur Stirling a été créé

Un microordinateur original, entièrement autonome et ne nécessitant absolument ni réseau électrique ni batteries, a été créé. Selon ixbt.com, un utilisateur de Reddit surnommé PickentCode est parvenu à assembler un appareil unique au style steampunk, devenu un véritable miracle d’ingénierie par son design et son principe de fonctionnement. Ce projet constitue non seulement un exemple de créativité technique, mais aussi une démonstration intéressante de l’utilisation de sources d’énergie alternatives. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Cet appareil inhabituel repose sur un minuscule moteur Stirling, qui transforme une différence de température en mouvement mécanique, puis en énergie électrique grâce à un générateur. Selon l’auteur du projet, près d’un mois a été nécessaire pour concevoir et assembler cet ordinateur unique. Tout a commencé par une modélisation dans Blender, avant l’intégration finale dans un boîtier robuste en bois.

Style steampunk et solutions d’ingénierie

L’apparence extérieure de l’appareil mérite également une attention particulière. Le portrait de Robert Stirling ainsi que le schéma de son moteur original, créé en 1816, ont été délicatement gravés au laser sur les panneaux latéraux du boîtier en bois. Les composants électroniques et les touches ont été imprimés en 3D, tandis que les tubes décoratifs donnant au design son caractère unique ont été fabriqués à partir d’un ancien flexible de douche.

L’équipement technique interne de l’appareil se distingue également par sa compacité. Son fonctionnement repose sur un microcontrôleur ESP32 C3. L’ordinateur est aussi équipé d’un écran OLED monochrome de 2,42 pouces offrant une résolution de 128 x 64 pixels, ainsi que d’un clavier de 16 touches. La tension produite par le générateur est stabilisée à l’aide de condensateurs et surveillée par un voltmètre analogique.

Pénurie d’énergie et capacités

La principale difficulté de la réalisation du projet résidait dans la puissance extrêmement faible du moteur Stirling. Selon la source, le moteur ne produit que 150 mW. L’auteur a donc dû accepter plusieurs restrictions pour garantir l’efficacité énergétique :

  • Les modules Wi-Fi et Bluetooth ont été complètement désactivés
  • La luminosité de l’écran a été considérablement réduite
  • La fréquence du processeur ESP32 a été limitée à 80 MHz en fonctionnement et à 10 MHz en mode veille
Malgré toutes ces restrictions sévères, le minuscule ordinateur est pleinement fonctionnel. Il exécute avec succès une machine virtuelle CHIP-8 permettant de lancer des jeux tels que Tetris, Snake et Pong. De plus, l’appareil intègre un éditeur de code spécial qui permet à l’utilisateur de saisir ses propres programmes et de les exécuter directement sur ce gadget inhabituel.

Moteur StirlingOrdinateur SteampunkESP32Actualités TechnologiquesOrdinateur Miniature
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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