Un énorme alligator attaque une femme qui nageait dans l’eau

En Floride, aux États-Unis, une femme qui se baignait avec ses amis a été soudainement attaquée par un alligator. L’incident s’est produit sur la Silver River, et sa vie a été sauvée grâce à l’intervention rapide d’un plaisancier qui se trouvait par hasard à proximité.

L’incident s’est produit samedi dans la rivière, au sud de la ville de Gainesville. Alors que la femme nageait avec un groupe, un énorme alligator s’est approché d’eux.

La femme a tenté de repousser le prédateur avec une pagaie. Mais l’alligator lui a mordu la main droite en un instant avant de l’entraîner sous l’eau.

À ce moment-là, le plaisancier John Gamash, qui se trouvait à proximité, a entendu les cris de la femme. Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’alligator avait déjà relâché sa victime, mais celle-ci était grièvement blessée.

Selon Gamash, les blessures de la femme étaient très graves. Il a immédiatement agi, utilisant une corde comme garrot improvisé, puis a hissé la victime dans son bateau.

Le plaisancier a ensuite conduit la femme et ses compagnons jusqu’à la rive et a veillé à ce qu’ils reçoivent rapidement des soins médicaux. Son intervention rapide a joué un rôle crucial dans le sauvetage de la victime.

La femme est désormais sortie de l’hôpital et se rétablit chez elle.

Les spécialistes ont ensuite identifié l’alligator responsable de l’attaque. Sa longueur était estimée à près de 2,95 mètres . Après la capture du prédateur, la Silver River a de nouveau été ouverte aux visiteurs.