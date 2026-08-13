Zion Suzuki devrait rejoindre la Juventus lors du mercato hivernal

Selon Tuttosport, les négociations entre le gardien Zion Suzuki et la Juventus sont entrées dans leur phase finale, et le joueur lui-même a donné son accord pour rejoindre le club turinois. Ce transfert devrait devenir l’un des mouvements hivernaux les plus importants du football européen et renforcer considérablement le secteur des gardiens de la formation turinoise. Goal.com rapporte .

Le Paris Saint-Germain était initialement considéré comme le principal prétendant au gardien japonais. Le club français avait conclu un accord avec Parma pour recruter le joueur contre 36 millions d’euros, bonus compris. Le transfert avait été légèrement retardé parce que le Paris Saint-Germain avait disputé un match de Supercoupe de l’UEFA contre Aston Villa et en raison du risque de blessure.

Une fois ces inquiétudes dissipées, le Paris Saint-Germain se préparait à annoncer le transfert. Cependant, les préférences personnelles du joueur et la concurrence à Paris ont joué un rôle décisif. Suzuki devait être la doublure de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain, tandis que la Juventus lui a garanti une place de titulaire et un rôle de premier plan.

Conditions du transfert et détails financiers

Selon Tuttosport, le gardien se rendra à Paris pour passer sa visite médicale, avant de rejoindre le club turinois sous forme de prêt. L’accord entre les deux parties court jusqu’en juin de l’année prochaine et ne comprend pas d’option d’achat. Le salaire du joueur sera réparti à parts égales entre la Juventus et le Paris Saint-Germain.

La Juventus percevra également une indemnité pour le développement technique du joueur. Cet accord revêt une importance stratégique pour le club, qui prévoit d’affecter ses ressources à la résolution d’autres problèmes majeurs en défense, au milieu de terrain et en attaque.

Le coût élevé d’alternatives comme Anatoliy Trubin ou Noa Atubolu sur le marché des gardiens, ainsi que le manque de confiance totale envers Guglielmo Vicario, ont fait de Suzuki la solution la plus pertinente. À l’avenir, lorsque ses capacités financières augmenteront, la Juventus pourrait envisager de recruter des gardiens de tout premier plan comme Alisson, Mile Svilar, Marco Carnesecchi ou Mike Maignan.