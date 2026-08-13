Elliot Anderson prêt à faire ses débuts avec Manchester City

Le milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre Elliot Anderson veut tourner la page de cette douloureuse défaite internationale et s’est juré de briller avec Manchester City lors de la nouvelle saison. Selon Goal.com, le joueur, marqué par les chocs émotionnels vécus lors de la récente Coupe du monde, se concentre désormais pleinement sur sa carrière en club et se prépare à consolider sa place sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Goal.com rapporte .

Anderson devrait faire ses débuts officiels avec sa nouvelle équipe ce dimanche au Principality Stadium de Cardiff, lors du Community Shield face au champion en titre de la Premier League anglaise, Arsenal. Le joueur n’a pas caché qu’il lui avait été difficile de digérer la douloureuse défaite en demi-finale contre l’équipe d’Argentine.

L’expérience de la Coupe du monde et un nouveau défi

« C’est très difficile. Je n’arrive toujours pas à oublier ce que j’ai vécu à l’époque. Dans le football, il y a des sommets comme des périodes plus difficiles. L’essentiel est de savoir comment se relever après cela. J’ai eu trois semaines pour réfléchir, mais la nouvelle saison a commencé et il faut désormais aller de l’avant », a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse.

À titre d’information, Elliot a disputé huit rencontres avec l’équipe d’Angleterre durant la compétition et a largement contribué à la médaille de bronze remportée lors du match pour la troisième place contre la France. Il a délivré une passe décisive, réussi 386 passes (90 % de précision), effectué 19 récupérations et réalisé 28 interventions défensives.

Le destin de Rodri et une nouvelle tactique

L’arrivée d’Elliot Anderson àrevêt une importance particulière dans le contexte des incertitudes entourant Rodri, le milieu défensif titulaire de l’équipe. Selon la source, le FC Barcelone a commencé à s’activer pour recruter l’Espagnol de 30 ans et a envoyé mercredi une nouvelle offre de 51 millions de livres sterling. Si le transfert se concrétise, Anderson deviendra le principal candidat pour combler le vide au milieu de terrain.

Évoquant les exigences tactiques de sa nouvelle équipe, Anderson a expliqué qu’il pouvait remplir différents rôles au milieu de terrain. « Je peux évoluer partout sur le terrain. Je peux créer des occasions, lancer les attaques ou remplir d’autres missions. J’ai parlé plusieurs fois avec l’entraîneur, qui m’a expliqué ce qu’il attendait de moi. Il faut beaucoup courir, avoir une grande énergie et contrôler le jeu », a déclaré le joueur.