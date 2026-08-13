La Juventus tente d’obtenir Zion Suzuki en prêt

Le club italien de la Juventus mène des négociations actives pour obtenir le prêt du gardien Zion Suzuki, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Les Turinois souhaitent régler rapidement le problème du gardien titulaire avant la nouvelle saison et s’efforcent de faire revenir immédiatement le portier japonais en Serie A. C’est ce que rapporte Goal.com qui l’annonce.

Selon Goal.com et La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain a conclu un accord pour recruter le gardien de Parme contre une indemnité de transfert de 35 millions d’euros. Le club parisien devrait officialiser ce transfert prochainement. Toutefois, la direction de la Juventus tente de tirer profit de cette situation.

Le club turinois, surnommé la Vieille Dame, a formulé une offre de prêt pour le gardien né en 2002. Selon cette proposition, le joueur évoluerait à Turin jusqu’à la fin de la saison en cours, plus précisément jusqu’en juin. La Juventus souhaite ainsi renforcer rapidement son secteur des gardiens.

La position du joueur et la décision du club parisien

Zion Suzuki lui-même a accueilli favorablement l’offre de la Juventus. Selon les sources, le portier japonais ne serait pas opposé à un retour en Italie jusqu’à la fin de la saison et à l’idée d’obtenir régulièrement du temps de jeu en Serie A. Il s’est dit heureux d’avoir l’occasion d’évoluer dans l’un des grands clubs européens et a fait savoir qu’il était prêt à accepter ce transfert.

Pour l’instant, tout dépend de la décision finale de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, et de la direction du club. Ce n’est qu’après avoir tranché sur l’avenir proche du joueur que des négociations détaillées commenceront concernant les conditions du contrat et la répartition du salaire.

Des heures décisives se profilent

La direction de la Juventus met tout en œuvre pour convaincre le club français d’accepter le prêt. Si le Paris Saint-Germain donne une réponse positive, les deux clubs devront immédiatement s’entendre sur les détails financiers, notamment sur la répartition du salaire du joueur.

Le club turinois souhaite finaliser ce transfert le plus rapidement possible et présenter un nouveau gardien titulaire à son entraîneur, Luciano Spalletti. Les négociations prévues dans les prochains jours détermineront l’issue de cette opération complexe.

Si l’accord est conclu rapidement, Zion Suzuki aura suffisamment de temps pour rejoindre l’entraînement et s’adapter au style tactique de l’équipe. La Juventus affrontera Frosinone lors de la première journée du championnat et souhaite que son nouveau gardien soit prêt pour cette rencontre.