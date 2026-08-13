Le prix de la carte graphique NVIDIA RTX Pro 6000 a doublé

NVIDIA a fortement augmenté le prix de sa carte graphique professionnelle RTX PRO 6000 Workstation Edition. Selon ixbt.com, le prix de cet accélérateur phare basé sur l’architecture Blackwell atteint désormais 16 000 dollars américains, soit exactement le double de son prix recommandé initial. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que

cette hausse intervient dans un contexte de forte demande sur le marché et de pénurie de composants technologiques. Le nouveau tarif a déjà été confirmé sur le site officiel de NVIDIA ainsi que dans les canaux de vente du partenaire B&W, tandis que les distributeurs s’empressent de proposer l’appareil aux nouveaux prix.

Caractéristiques techniques et raisons de la hausse des prix

La caractéristique la plus importante et remarquable du modèle RTX Pro 6000 réside dans sa capacité mémoire, exceptionnelle même pour le segment professionnel. L’appareil est doté de 96 GB de mémoire vidéo GDDR7 moderne, et la pénurie de ce composant serait la principale cause de l’envolée des prix.

Selon les spécialistes, la forte hausse récente de la demande pour les modèles de mémoire hautes performances crée des difficultés à l’échelle de l’industrie. La demande est particulièrement élevée pour les appareils dotés d’une grande capacité mémoire, notamment dans les processus d’intelligence artificielle et d’entraînement des réseaux neuronaux.

Comparaison avec d’autres modèles du marché

Une situation similaire avait également été observée autour de la carte graphique GeForce RTX 5090 destinée au marché grand public. Bien que son prix initial ait été fixé à 2 000 dollars, son tarif avait grimpé jusqu’à 4 700 dollars dans les conditions du marché.

Cette tendance montre que la demande mondiale d’équipements hautes technologies ne faiblit pas et que les fabricants rencontrent des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement collaboratives. Une telle politique tarifaire dans le segment professionnel devrait entraîner une hausse importante des coûts pour les grandes entreprises et les centres de données.