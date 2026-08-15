« Le vol de 3 minutes » déjoué : comment des œuvres inestimables ont-elles été retrouvées en Italie ?

Les forces de l’ordre italiennes ont élucidé avec succès l’un des crimes les plus importants et retentissants du monde de l’art. Les œuvres inestimables de maîtres français de la peinture — volées en mars dernier dans un célèbre musée privé du nord du pays — Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne et Henri Matisseont été retrouvées.

Selon le chef de la police de Parme, Andrea Palyaro,qui a fait une déclaration officielle le 14 août, les toiles rares ont été découvertes intactes au domicile de l’un des principaux suspects dans cette affaire criminelle.

9 millions d’euros en 3 minutes : comment le crime a-t-il été commis ?

Les faits s’étaient déroulés à la fin du mois de mars dans le musée privé de la fondation portant le nom du célèbre historien de l’art et collectionneur Luigi Magnani (Magnani-Rocca Foundation) situé près de Parme.

Attaque éclair : Des voleurs masqués, le visage dissimulé sous une capuche, ont forcé la porte d’entrée du musée et ne sont restés à l’intérieur que 3 minutes ;

Système de sécurité : Grâce au système moderne de vidéosurveillance du musée et à l’alerte rapide du service de sécurité, les malfaiteurs n’ont pu emporter que les trois œuvres visées ; le reste de la collection rare n’a pas été touché ;

La piste moldave : Neuf ressortissants moldaves sont actuellement soupçonnés d’avoir participé à ce crime transfrontalier planifié. Au moins cinq d’entre eux auraient pris part directement à l’irruption dans le musée.

Les chefs-d’œuvre volés et leur valeur marchande

La valeur totale estimée des œuvres d’art retrouvées dépasse les 9 millions d’euros (plus de 10 millions de dollars) :

Paul Cézanne — « Nature morte aux cerises » (crayon et aquarelle) — environ 6 millions d’euros ;

Pierre-Auguste Renoir — « Les Poissons » (œuvre de la dernière période de l’artiste) — environ 3 millions d’euros ;

Henri Matisse — « Odalisque sur la terrasse » (aquarelle) — environ 20 000 euros.

Fondation Magnani-Rocca : le musée joyau de l’Italie

Le musée de la fondation Magnani-Rocca est considéré comme l’une des collections privées d’art les plus prestigieuses et importantes d’Italie.

Outre des œuvres de Renoir et de Cézanne, les collections du musée abritent des toiles originales rares de grands peintres tels que Titien, Albrecht Dürer, Pierre Paul Rubens et Francisco de Goya . Après restauration et expertise, les œuvres récupérées retrouveront prochainement leur place dans l’exposition permanente.

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