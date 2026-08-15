Les États-Unis accélèrent leur retour à l’habitat lunaire

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Les États-Unis accélèrent leur retour à l’habitat lunaire

La NASA accélère considérablement la mise en œuvre de son programme lunaire Artemis. Selon une déclaration du directeur de l’agence, le lanceur destiné à la mission Artemis-3 est déjà en construction, et le premier pas d’astronautes américains sur la Lune est prévu pour 2028. Cette étape devrait constituer un nouveau jalon majeur dans l’histoire de l’exploration spatiale par l’humanité. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Détails du vol et plans techniques

Selon ixbt.com, le lancement de l’équipage est prévu à l’aide de la fusée spatiale SLS et du vaisseau Orion. Après avoir atteint l’orbite terrestre, le vaisseau devra effectuer une série de rendez-vous complexes avec d’autres engins spatiaux. Le projet prévoit l’utilisation de modules d’atterrissage de Blue Origin et du Starship de SpaceX.

Cette expédition spatiale devrait durer environ deux semaines. À l’issue de la mission, les astronautes rentreront avec succès sur Terre et amerriront dans l’océan Pacifique. Les spécialistes mobilisent toutes les ressources techniques nécessaires afin de respecter strictement ce calendrier.

Difficultés et risques

Il convient de souligner que ce vaste programme a déjà connu plusieurs retards importants. Ainsi, fin mai, la fusée New Glenn de Blue Origin, qui devait être utilisée pour la mission Artemis-3, a explosé lors d’un essai. Cet incident n’a pas manqué d’avoir un impact sur le calendrier du programme.

Malgré cela, les représentants de Blue Origin ont promis de présenter une nouvelle fusée à la NASA en 2027. Malgré les problèmes techniques rencontrés, l’agence spatiale américaine reste fermement déterminée à maintenir son objectif d’alunissage en 2028 et à respecter le calendrier prévu.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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