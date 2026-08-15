Le sport ouzbek et mondial est en deuil. Premier champion du monde de l’histoire de la boxe ouzbèke et figure légendaire du noble art, Rufat Risqiev est décédé à l’âge de 76 ans.

L’annonce officielle a été faite par le porte-parole du Comité national olympique d’Ouzbékistan (CNO), Zafar Imomxo'jaev . Sur les rings internationaux, son style unique et ses attaques fulgurantes lui avaient valu le surnom de « Panthère de Tachkent » . Ce célèbre boxeur a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du sport national.

Les victoires qui ont marqué l’histoire : premier champion du monde et finaliste olympique

Rufat Risqiev fut l’un des premiers athlètes à porter le sport ouzbek à un tout autre niveau sur la scène internationale :

1974 — Champion du monde : il est entré dans l’histoire en remportant la médaille d’or lors des premiers championnats du monde, disputés à La Havane, à Cuba ;

1976 — Médaille d’argent aux Jeux olympiques de Montréal : il a atteint la finale olympique et gagné une place dans le cœur des supporters en devenant le premier boxeur ouzbek à monter sur le podium ;

Triomphes internationaux : au cours de sa carrière, il a été reconnu comme le meilleur lors des tournois internationaux les plus prestigieux organisés aux États-Unis, à Cuba, en Autriche, en ex-Yougoslavie et en Espagne.

En Asie centrale,il fut le premier arbitre professionnel et un entraîneur dévoué

Même après avoir mis un terme à sa carrière dans le sport de haut niveau, Rufat Assadovitch ne s’est pas éloigné de son domaine de prédilection :

Un arbitre historique : Il fut le premier des pays d’Asie centrale à obtenir le statut d’ arbitre professionnel de boxe de catégorie internationale (WBA) et à officier lors de combats pour le titre mondial ;

La reconnaissance de l’État : pour sa contribution exceptionnelle au développement du sport ouzbek, il a reçu les ordres « Pour grands services rendus », « Respect du peuple et de la patrie » ainsi que « Insigne d’honneur » .

Le courage incomparable de Rufat Risqiev sur les rings national et international a contribué à poser les fondations qui ont permis à l’école de boxe ouzbèke de devenir l’une des meilleures au monde. Son nom et son glorieux parcours resteront à jamais une véritable école et un modèle pour les générations futures de sportifs.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.