L’appareil photo de l’iPhone 17 égale celui du Samsung Galaxy S26 Ultra dans le classement DxOMark

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L’appareil photo de l’iPhone 17 égale celui du Samsung Galaxy S26 Ultra dans le classement DxOMark

Le dernier smartphone standard d’Apple, l’iPhone 17, a impressionné les spécialistes en obtenant un excellent résultat lors des tests photo du laboratoire indépendant DxOMark. Selon ixbt.com, cet appareil doté de deux caméras principales a obtenu 157 points, se classant à la 20e place du classement mondial et égalant les résultats de plusieurs modèles haut de gamme. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Grâce à ce score, le modèle standard dépasse immédiatement de 10 points le résultat de l’iPhone 16 de l’année dernière. Fait intéressant, le nouvel appareil affiche les mêmes performances photo que l’iPhone 16 Pro, l’Oppo Find X7 Ultra et le Samsung Galaxy S26 Ultra, suscitant un vif intérêt dans le monde de la technologie.

Principales évolutions et avantages de la caméra

La principale nouveauté à l’origine du succès de l’appareil est sa caméra ultra grand-angle améliorée. L’ancien capteur de 12 mégapixels a désormais été remplacé par un capteur moderne de 48 mégapixels. Parallèlement, la caméra principale de 48 mégapixels, héritée de la génération précédente et dotée d’un objectif f/1,6 ainsi que d’un capteur de 1/1,56 pouce, a également démontré sa grande qualité.

Les spécialistes de DxOMark ont particulièrement salué les capacités d’enregistrement vidéo du smartphone. Selon les résultats des tests, l’appareil se distingue par la précision de son rendu des couleurs, la rapidité de son autofocus, l’efficacité de sa stabilisation et sa bonne maîtrise du bruit.

Défauts et limites

Malgré cela, certains défauts ont également été relevés durant les tests. En particulier, la fonction de réduction du bruit, plus agressive, peut parfois entraîner la perte de petits détails. De plus, l’absence de téléobjectif reste le principal défaut de l’appareil.

Pour les prises de vue à distance, le smartphone s’appuie uniquement sur le recadrage numérique, ce qui le place derrière les modèles haut de gamme équipés d’un véritable téléobjectif. Le mode portrait n’est pas non plus parfait, notamment lorsque plusieurs personnes sont photographiées simultanément, certains défauts devenant alors visibles.

iPhone 17DxOMarkAppleSamsung Galaxy S26 UltraCaméra De Smartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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