Un skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaire

·12·Monde
Un skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaire

Le skateur professionnel espagnol Dani León a fait sensation sur les réseaux sociaux avec une figure spectaculaire réalisée pendant une éclipse solaire. Profitant de ce phénomène astronomique rare, l’athlète a synchronisé son saut avec le moment le plus impressionnant, lorsque le Soleil était entièrement occulté.

La vidéo montre Dani León s’élevant sur son skateboard tandis que la Lune masque complètement le Soleil derrière lui. Les images donnent l’impression que le sportif vole dans les airs devant un Soleil assombri.

León a publié la vidéo sur un réseau social, qualifiant cette figure de l’un des mouvements les plus importants de sa vie. Les images de ce saut inattendu et calculé avec une précision extrême sont rapidement devenues virales, cumulant des millions de vues.

L’un des aspects les plus remarquables de cette figure est la capacité de l’athlète à synchroniser presque parfaitement le moment de son saut avec l’éclipse solaire. Ainsi, un simple mouvement de skateboard s’est accordé à un phénomène cosmique rare pour créer une scène fantastique.

À titre d’information, Dani León est l’un des skateurs professionnels les plus connus d’Espagne. Il a représenté son pays aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024.

L’éclipse solaire totale observée le 12 août 2026 était visible en Espagne, dans certaines régions du Portugal ainsi que dans d’autres parties de l’Europe. En Espagne, il s’agissait de la première éclipse solaire totale observable depuis plus d’un siècle.

La réunion, dans un même cadre, du phénomène astronomique et d’une figure de skateboard calculée au millimètre est devenue l’élément central de la vidéo. De nombreux internautes considèrent ces images non pas comme une simple vidéo sportive, mais comme un moment rare où la nature et le talent humain se rencontrent.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le monde«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le mondeAujourd'hui, 10:17Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Aujourd'hui, 09:56« Le vol de 3 minutes » déjoué : comment des œuvres inestimables ont-elles été retrouvées en Italie ?« Le vol de 3 minutes » déjoué : comment des œuvres inestimables ont-elles été retrouvées en Italie ?Aujourd'hui, 09:28Les États-Unis annoncent une stratégie de « double frappe » contre l’IranLes États-Unis annoncent une stratégie de « double frappe » contre l’IranAujourd'hui, 08:09De fortes pluies provoquent une situation d'urgence au JaponDe fortes pluies provoquent une situation d'urgence au JaponAujourd'hui, 07:34Ronaldo et Georgina conviennent de séparer leurs biensRonaldo et Georgina conviennent de séparer leurs biensAujourd'hui, 07:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes