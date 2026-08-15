Un skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaire

Le skateur professionnel espagnol Dani León a fait sensation sur les réseaux sociaux avec une figure spectaculaire réalisée pendant une éclipse solaire. Profitant de ce phénomène astronomique rare, l’athlète a synchronisé son saut avec le moment le plus impressionnant, lorsque le Soleil était entièrement occulté.

La vidéo montre Dani León s’élevant sur son skateboard tandis que la Lune masque complètement le Soleil derrière lui. Les images donnent l’impression que le sportif vole dans les airs devant un Soleil assombri.

León a publié la vidéo sur un réseau social, qualifiant cette figure de l’un des mouvements les plus importants de sa vie. Les images de ce saut inattendu et calculé avec une précision extrême sont rapidement devenues virales, cumulant des millions de vues.

L’un des aspects les plus remarquables de cette figure est la capacité de l’athlète à synchroniser presque parfaitement le moment de son saut avec l’éclipse solaire. Ainsi, un simple mouvement de skateboard s’est accordé à un phénomène cosmique rare pour créer une scène fantastique.

À titre d’information, Dani León est l’un des skateurs professionnels les plus connus d’Espagne. Il a représenté son pays aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024.

L’éclipse solaire totale observée le 12 août 2026 était visible en Espagne, dans certaines régions du Portugal ainsi que dans d’autres parties de l’Europe. En Espagne, il s’agissait de la première éclipse solaire totale observable depuis plus d’un siècle.

La réunion, dans un même cadre, du phénomène astronomique et d’une figure de skateboard calculée au millimètre est devenue l’élément central de la vidéo. De nombreux internautes considèrent ces images non pas comme une simple vidéo sportive, mais comme un moment rare où la nature et le talent humain se rencontrent.