En Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdure

À Trente, en Italie, une tradition insolite datant du Moyen Âge est toujours préservée. Chaque année en juin, dans le cadre du festival Feste Vigiliane, l’événement « La Tonca » est organisé.

D’abord jugé, puis jeté dans la rivière

Pendant l’événement, un procès symbolique se tient sur la place de la ville. Des habitants jouent les rôles de juge, de procureur et d’avocat, puis « jugent » le politicien ou la personnalité publique ayant suscité le plus de controverses au cours de l’année.

La personne désignée comme ayant pris « la pire décision de l’année » est placée dans une cage en fer, puis symboliquement noyée dans l’Adige.

Le spectacle s’achève généralement sous les applaudissements du public.

Une histoire vieille de 600 ans

« La Tonca » s’inspire d’une véritable méthode de punition utilisée dans la région entre le XIVe et le XVIIe siècle. À l’époque, ce châtiment était appliqué pour certains crimes, notamment le blasphème.

Aujourd’hui, cette pratique est devenue un mélange d’humour, de critique et de fête populaire. Les habitants soulignent que l’événement permet de critiquer les personnalités publiques tout en renforçant la cohésion de la société.