En Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdure

·99·Monde
En Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdure

À Trente, en Italie, une tradition insolite datant du Moyen Âge est toujours préservée. Chaque année en juin, dans le cadre du festival Feste Vigiliane, l’événement « La Tonca » est organisé.

D’abord jugé, puis jeté dans la rivière

Pendant l’événement, un procès symbolique se tient sur la place de la ville. Des habitants jouent les rôles de juge, de procureur et d’avocat, puis « jugent » le politicien ou la personnalité publique ayant suscité le plus de controverses au cours de l’année.

La personne désignée comme ayant pris « la pire décision de l’année » est placée dans une cage en fer, puis symboliquement noyée dans l’Adige.

Le spectacle s’achève généralement sous les applaudissements du public.

Une histoire vieille de 600 ans

« La Tonca » s’inspire d’une véritable méthode de punition utilisée dans la région entre le XIVe et le XVIIe siècle. À l’époque, ce châtiment était appliqué pour certains crimes, notamment le blasphème.

Aujourd’hui, cette pratique est devenue un mélange d’humour, de critique et de fête populaire. Les habitants soulignent que l’événement permet de critiquer les personnalités publiques tout en renforçant la cohésion de la société.

ItalieTrenteLa ToncaAdigeFeste Vigiliane
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billetUne Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billetAujourd'hui, 12:08Une femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au TadjikistanUne femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au TadjikistanAujourd'hui, 11:20Un robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautesUn robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautesAujourd'hui, 10:55Un skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaireUn skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaireAujourd'hui, 10:46«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le monde«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le mondeAujourd'hui, 10:17Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Aujourd'hui, 09:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes