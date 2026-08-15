Elon Musk : d’ici 2029, il faudra déplacer l’intelligence artificielle dans l’espace

Le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle et leurs besoins énergétiques croissants devraient se heurter à des limites physiques sur Terre à l’avenir. Selon l’entrepreneur et ingénieur Elon Musk, d’ici 2029 environ, des centres de calcul en orbite pourraient devenir le seul moyen d’accroître davantage les capacités de l’intelligence artificielle. Cette approche est importante, car elle est considérée comme une nouvelle étape pour résoudre les pénuries d’énergie et les problèmes d’infrastructure qui apparaissent dans le monde des technologies modernes. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Selon ixbt.com, cette orientation stratégique s’explique principalement par le manque d’électricité et par les difficultés à obtenir les autorisations nécessaires à la construction de nouveaux grands sites terrestres. Alors que la consommation d’électricité des centres de données d’intelligence artificielle augmente fortement sur Terre, l’intérêt pour l’infrastructure spatiale croît de jour en jour.

Les grappes spatiales et le problème énergétique

Selon les experts, l’idée principale consiste à placer d’immenses grappes de calcul directement en orbite. Elles pourraient y recevoir en continu et directement de l’énergie grâce à des panneaux solaires, sans surcharger les réseaux électriques terrestres. Une telle solution ouvrirait la voie à une extension quasi illimitée des capacités de calcul tout en réduisant l’impact négatif sur l’environnement terrestre.

En février 2026, la fusion de SpaceX et d’xAI avait été annoncée. Il avait alors été indiqué que les principaux objectifs de la nouvelle entité étaient de lancer des centres de données en orbite et de créer un système de « Soleil intelligent ». Elon Musk avait affirmé pour la première fois que le déploiement de capacités de calcul dans l’espace en deux ou trois ans serait bien plus rentable que les solutions terrestres.

Les obstacles techniques du projet

Cependant, cette initiative ambitieuse se heurte également à de sérieux obstacles et à des avis sceptiques. En avril 2026, il était notamment apparu qu’au sein même de SpaceX, des doutes subsistaient quant à la viabilité commerciale des centres d’intelligence artificielle orbitaux. Dans des documents d’enregistrement préliminaire, l’entreprise a reconnu la très grande complexité technique du projet et le fait que toute la stratégie dépendait de la réussite des vols de la fusée Starship

Par ailleurs, le débat public qui a opposé Elon Musk et le dirigeant d’OpenAI, Sam Altman, en juillet 2026 a montré que les problèmes liés aux centres de données spatiaux n’étaient pas encore totalement résolus. Il s’est avéré que le déploiement massif d’une infrastructure orbitale était retardé par l’absence de lanceurs réutilisables peu coûteux et de production industrielle de satellites. Ces capacités pourraient toutefois n’atteindre leur plein potentiel que dans les années 2030.