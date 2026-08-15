Une femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au Tadjikistan

·91·Monde
Une femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au Tadjikistan

Une femme de 21 ans a été tuée par des tirs provenant du territoire afghan dans le district de Darvoz, au Tadjikistan. Le ministère tadjik des Affaires étrangères l’a annoncé.

Selon le ministère, l’incident s’est produit le 13 août près de la rivière Panj. Une balle tirée depuis l’Afghanistan a atteint une habitante du village de Dashtak, dans le district tadjik de Darvoz, qui est morte sur place.

La partie tadjike a indiqué que les affrontements armés s’étaient intensifiés ces derniers jours dans la province afghane du Badakhchan. Les combats entre le mouvement taliban et les forces qui s’y opposent suscitent des inquiétudes croissantes concernant la sécurité dans les zones frontalières.

Douchanbé a également annoncé que des tirs provenant du territoire afghan avaient violé l’espace aérien national du Tadjikistan et endommagé plusieurs habitations situées près de la frontière.

Le ministère tadjik des Affaires étrangères a appelé la partie afghane à respecter l’intégrité de la frontière d’État. Il lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires et efficaces pour empêcher la répétition de tels incidents.

À titre d’information, la province afghane du Badakhchan est frontalière du district tadjik de Darvoz et des régions du Pamir occidental. Les affrontements armés dans la région remettent à l’ordre du jour la question de la sécurité des habitants vivant près de la frontière.

TadjikistanAfghanistanTalibanBadakhchanDouchanbé
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billetUne Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billetAujourd'hui, 12:08Un robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautesUn robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautesAujourd'hui, 10:55En Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdureEn Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdureAujourd'hui, 10:50Un skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaireUn skateur réalise une figure historique sur fond d’éclipse solaireAujourd'hui, 10:46«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le monde«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le mondeAujourd'hui, 10:17Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Coup porté au commerce illégal de céréales : l’Ukraine inscrit 13 navires et 28 entreprises sur une « liste noire »Aujourd'hui, 09:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes