Une femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au Tadjikistan

Une femme de 21 ans a été tuée par des tirs provenant du territoire afghan dans le district de Darvoz, au Tadjikistan. Le ministère tadjik des Affaires étrangères l’a annoncé.

Selon le ministère, l’incident s’est produit le 13 août près de la rivière Panj. Une balle tirée depuis l’Afghanistan a atteint une habitante du village de Dashtak, dans le district tadjik de Darvoz, qui est morte sur place.

La partie tadjike a indiqué que les affrontements armés s’étaient intensifiés ces derniers jours dans la province afghane du Badakhchan. Les combats entre le mouvement taliban et les forces qui s’y opposent suscitent des inquiétudes croissantes concernant la sécurité dans les zones frontalières.

Douchanbé a également annoncé que des tirs provenant du territoire afghan avaient violé l’espace aérien national du Tadjikistan et endommagé plusieurs habitations situées près de la frontière.

Le ministère tadjik des Affaires étrangères a appelé la partie afghane à respecter l’intégrité de la frontière d’État. Il lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires et efficaces pour empêcher la répétition de tels incidents.

À titre d’information, la province afghane du Badakhchan est frontalière du district tadjik de Darvoz et des régions du Pamir occidental. Les affrontements armés dans la région remettent à l’ordre du jour la question de la sécurité des habitants vivant près de la frontière.