Jadon Sancho préfère poursuivre sa carrière à l’étranger

L’ancien ailier de l’équipe d’Angleterre Jadon Sancho souhaite poursuivre sa carrière dans un club étranger. Selon BBC Sport, malgré des offres concrètes de clubs de Premier League, le joueur privilégie les options en dehors du championnat anglais. Actuellement libre de tout contrat, le joueur de 26 ans étudie attentivement son avenir après l’expiration de son contrat avec Manchester United. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Pour rappel, Jadon Sancho avait rejoint le club d’Old Trafford en 2021 pour 73 millions de livres sterling. Toutefois, sa carrière en Angleterre ne s’est pas déroulée comme prévu et il a été prêté successivement à plusieurs équipes. La saison dernière, il a disputé 39 rencontres avec Aston Villa, sous les ordres d’Unai Emery, contribuant activement à la qualification du club pour la Ligue des champions et à sa victoire en Ligue Europa.

Expérience européenne et intérêt de Dortmund

Son entrée en jeu dans les dernières minutes de la finale de la Ligue Europa contre Fribourg a permis à Sancho de disputer trois finales de compétitions européennes en trois années consécutives. Auparavant, il avait également participé aux matches décisifs continentaux avec le Borussia Dortmund et Chelsea. Lors de la saison 2024-2025, il avait disputé 41 rencontres avec Chelsea en prêt, mais la direction du club londonien a renoncé à lever son option d’achat et a renvoyé le joueur à Manchester United moyennant une indemnité de 5 millions de livres sterling.

Aujourd’hui, son ancien club, le Borussia Dortmund, est le principal prétendant pour le faire revenir. Pour l’ailier, qui a disputé 158 matches au total lors de ses deux passages dans le club allemand, il s’agirait d’un environnement familier. Néanmoins, le joueur a indiqué qu’il était prêt à évaluer toutes les possibilités concrètes et souhaitait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Selon GOAL.com, alors que les négociations de transfert se poursuivent, Jadon Sancho s’entraîne avec l’équipe amateur de Flixton afin de maintenir sa condition physique. Les grands championnats européens ayant déjà commencé ou étant sur le point de débuter, l’ailier doit trouver un nouveau club avant la fermeture du mercato estival. Cette décision importante sera déterminante pour relancer sa carrière professionnelle et retrouver l’équipe nationale.