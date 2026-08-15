Real Madrid se montre actif sur le marché des transferts et renouvelle profondément son effectif

Privée de grands trophées lors des deux dernières saisons, la direction du Real Madrid prend des mesures radicales sur le marché des transferts afin de restaurer la domination de l’équipe sur les scènes nationale et internationale. Selon la presse espagnole, le club royal a ouvert les caisses et commencé à renforcer son effectif pour mettre fin à la supériorité du Barcelone de Hansi Flick et retrouver le sommet du palmarès. Goal.com rapporte que.

Selon AS, le Real Madrid a dépensé plus de 225 millions d’euros au total lors du mercato estival. Ce montant représente près de 40 % des dépenses globales des clubs de La Liga pour les transferts estivaux, faisant du club madrilène le plus gros acheteur de la saison. Le fait que plus d’un tiers des dépenses totales du club sur le marché des transferts au cours des cinq dernières années ait été réalisé cet été témoigne du début d’une période de profondes transformations au sein de l’équipe.

Nouvelles stars et transferts records

L’équipe dirigée par José Mourinho s’est montrée très active sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Plusieurs recrues retentissantes ont notamment été réalisées pour consolider la défense :

Diomande a rejoint l’effectif en devenant le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Le club a dépensé 55 millions d’euros pour recruter Cucurella en provenance de Chelsea.

Levante a reçu 25 millions d’euros pour le transfert de l’attaquant Espí.

Dumfries, arrivé de l’Inter, a quant à lui été évalué à 20 millions d’euros.

L’équipe a également recruté deux joueurs expérimentés en tant qu’agents libres. Bernardo Silva, après l’expiration de son contrat avec Manchester City, et Ibrahima Konaté, au terme de son engagement avec Liverpool, ont rejoint le Real Madrid sans indemnité de transfert.

Les six transferts réalisés et une activité globale sur le marché dépassant près de 560 millions d’euros annoncent une intensification de la concurrence dans le championnat d’Espagne. La mission principale confiée à l’entraîneur José Mourinho consiste à restaurer le potentiel d’antan du club et à mettre fin à l’hégémonie du Barcelone.