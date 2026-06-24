Le Taliban arrête un activiste ouzbek : son sort reste inconnu

Il a été rapporté que Mas'ud Temur, un activiste de la culture ouzbèke, a été arrêté dans la province de Badakhshan, en Afghanistan.

Selon des sources locales, il a été capturé le 19 juin dans la ville de Fayzabad par les services de renseignement des Taliban.

Depuis lors, aucune information précise n'a été communiquée sur son lieu de détention ou sur son état de santé.

On rapporte que Temur défendait sur les réseaux sociaux les droits et l'identité des groupes ethniques turciques en Afghanistan.

Il est également suggéré qu'il aurait pu être arrêté pour avoir soutenu les manifestants à Herat.

Les autorités locales des Taliban au Badakhshan n'ont pour l'instant fait aucun commentaire sur la situation.