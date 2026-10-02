La page de l'équipe du Portugal perd 8,8 millions d'abonnés en un jour après le départ de Ronaldo

La page officielle de l'équipe nationale du Portugal sur Instagram Cristiano Ronaldo a perdu des millions d'abonnés en une journée suite à la situation autour de lui.

Auparavant, la page officielle de l'équipe comptait 32,4 millions d'abonnés. Ce chiffre est ensuite tombé à 23,6 millions. Ainsi, la page a perdu près de 8,8 millions d'abonnés en 24 heures.

Ce désabonnement massif est survenu dans le contexte de la situation entre Ronaldo et l'entraîneur de l'équipe, Jorge Jesus. Cela a encore accru l'attention portée à l'équipe nationale du Portugal.

En conséquence, la situation autour du joueur a provoqué des changements notables non seulement dans l'actualité sportive, mais aussi dans l'audience de l'équipe sur les réseaux sociaux.