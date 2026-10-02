La page de l'équipe du Portugal perd 8,8 millions d'abonnés en un jour après le départ de Ronaldo

·9·Monde
La page de l'équipe du Portugal perd 8,8 millions d'abonnés en un jour après le départ de Ronaldo

La page officielle de l'équipe nationale du Portugal sur Instagram Cristiano Ronaldo a perdu des millions d'abonnés en une journée suite à la situation autour de lui.

Auparavant, la page officielle de l'équipe comptait 32,4 millions d'abonnés. Ce chiffre est ensuite tombé à 23,6 millions. Ainsi, la page a perdu près de 8,8 millions d'abonnés en 24 heures.

Ce désabonnement massif est survenu dans le contexte de la situation entre Ronaldo et l'entraîneur de l'équipe, Jorge Jesus. Cela a encore accru l'attention portée à l'équipe nationale du Portugal.

En conséquence, la situation autour du joueur a provoqué des changements notables non seulement dans l'actualité sportive, mais aussi dans l'audience de l'équipe sur les réseaux sociaux.

Équipe du PortugalCristiano RonaldoJorge JesusInstagramFootball
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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