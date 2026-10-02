Arturo Vidal prend la défense de Cristiano Ronaldo et répond fermement à Jorge Jesus et aux critiques

Au sein de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo et le conflit né du désaccord avec l'entraîneur Jorge Jesus a divisé le monde du football ! Alors que le départ fracassant de Ronaldo du camp d'entraînement a suscité de vifs débats, l'ancienne star du FC Barcelone, de la Juventus et du Bayern Munich, Arturo Vidal, a pris de manière inattendue la défense du légendaire buteur. du FC BarceloneBien qu'il soit un ancien représentant du club, le milieu de terrain chilien a qualifié la pression exercée sur Cristiano d'injustice impardonnable. Alors, quelle déclaration Vidal a-t-il faite sur la grandeur de Ronaldo et sa place en sélection ?

« Une légende qui a propulsé le Portugal à un autre niveau »

Arturo Vidal Madrid Xtra dans une interview accordée à, a rappelé le statut de Ronaldo dans l'histoire de l'équipe nationale et du football mondial :

Statut et contribution historique : Selon Vidal, c'est Cristiano qui a fait passer le Portugal d'une équipe ordinaire à l'une des meilleures nations du monde ;

Top 4 des génies historiques : Le joueur chilien a reconnu Ronaldo comme l'un des quatre plus grands joueurs de l'histoire du football ;

Soutien total : Affirmant être du côté de Cristiano, il a qualifié le traitement qui lui est réservé de « manque de respect » totalement inacceptable ;

Résultat sur fond de conflit : Bien que le Portugal ait battu le Danemark 4-2 sans Ronaldo, consolidant sa première place avec 9 points, l'ambiance dans le vestiaire reste au centre de l'attention.

La déclaration tranchante d'Arturo Vidal

« Cristiano est le joueur qui a hissé le Portugal parmi les meilleures équipes du monde. Il a propulsé le Portugal à un tout autre niveau. Personnellement, je le soutiens totalement. Je peux dire que Ronaldo est l'un des quatre plus grands joueurs de l'histoire du football. Le traitement qui lui est réservé est un manque de respect total. »

Même des représentants d'anciens clubs rivaux reconnaissent la contribution inégalée de Ronaldo à l'équipe nationale et doutent des décisions de l'entraîneur Jorge Jesus.

Le conflit Ronaldo et la situation actuelle du Portugal

Indicateur / Facteur Situation officielle et opinions Star ayant exprimé son avis Arturo Vidal (ancien joueur du FC Barcelone, de la Juventus et de l'équipe du Chili) Position de Vidal Soutient totalement Ronaldo, qualifie le traitement subi de manque de respect Statut de Ronaldo (selon Vidal) Dans l'histoire du football l'un des 4 plus grands joueurs Cause du conflit Désaccord interne avec l'entraîneur Jorge Jesus Situation en Ligue des Nations Après la victoire 4-2 contre le Danemark, l'équipe est 1ère avec 9 points

Selon vous, Arturo Vidal a-t-il raison : Jorge Jesus et l'équipe du Portugal ont-ils vraiment manqué de respect à une légende vivante comme Ronaldo, ou la discipline doit-elle primer sur toute star ? Ronaldo doit-il revenir en sélection ?

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