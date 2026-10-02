Un mini-PC fabriqué à partir d'un ancien Samsung Galaxy A90 5G

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Un mini-PC fabriqué à partir d'un ancien Samsung Galaxy A90 5G

Selon le site Ixbt.com, le célèbre blogueur GameRig a acheté un Samsung Galaxy A90 5G usagé avec un écran endommagé pour seulement 30 USD et l'a transformé en un mini-ordinateur complet. Ce projet inhabituel a attiré l'attention des passionnés de technologie, car donner une seconde vie aux anciens appareils et étendre leurs capacités devient une tendance majeure dans le monde de l'IT moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

En réalité, cet appareil, équipé d'un processeur Snapdragon 855 gravé en 7 nm, de 6 GB de RAM et de 128 GB de stockage, possède encore un bon potentiel technique. Le cœur de cette transformation repose sur le mode Samsung DeX. Cette fonction permet de connecter des smartphones Galaxy compatibles à un moniteur, un clavier et une souris pour les utiliser comme une interface de bureau complète.

Lors du travail sur le projet, le blogueur a d'abord vérifié la fonctionnalité complète de l'appareil avant de le démonter. Le smartphone a été séparé en carte mère, carte de charge et batterie. Pour assembler tous les composants de manière compacte, un boîtier spécial a été conçu et imprimé en 3D.

La structure du mini-ordinateur insolite

Dans un petit châssis de seulement 0,7 litre, la carte système du smartphone, l'alimentation, la batterie, le système de refroidissement d'origine et un concentrateur USB ont été installés avec succès. Un bouton d'alimentation séparé a également été intégré au boîtier pour un contrôle pratique.

Le mini-ordinateur sous sa nouvelle forme a surpris beaucoup de monde par ses capacités. Le système modifié a notamment réussi à faire tourner le jeu Minecraft à plus de 400 FPS sans problème. Cela démontre clairement les performances élevées que les processeurs mobiles peuvent maintenir au fil du temps.

Critiques des experts et des utilisateurs

Néanmoins, ce projet a suscité des discussions animées parmi les internautes et a soulevé certaines inquiétudes. En particulier, les experts ont critiqué la conception du système de refroidissement. L'absence d'orifices de ventilation dans le boîtier pour assurer la circulation de l'air pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil à l'avenir.

De plus, le placement de la batterie dans un espace interne aussi étroit et fermé a également été critiqué. Certains utilisateurs du réseau ont souligné qu'il serait préférable de se passer de la batterie interne et d'utiliser une source d'alimentation externe pour garantir la sécurité.

SamsungMini-PCMinecraftSnapdragonTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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