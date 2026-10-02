Abdumalik Khalokov champion d'Asie : Le boxeur sud-coréen battu en finale

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Abdumalik Khalokov champion d'Asie : Le boxeur sud-coréen battu en finale

Une nouvelle médaille d'or a été remportée par la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Notre célèbre boxeur Abdumalik Khalokov a conclu son combat final par une victoire, devenant ainsi champion des Jeux asiatiques.

Lors du duel décisif pour la médaille d'or, Khalokov Corée du Sud a affronté le représentant Jang Dong-wan. À l'issue d'un combat intense et acharné, les juges ont unanimement déclaré la victoire du boxeur ouzbek.

En finale, la décision des juges a été unanime en faveur de Khalokov

Abdumalik Khalokov a été actif dès les premières minutes du combat final. Tout au long du match, les deux boxeurs ont lutté sérieusement pour prendre l'initiative.

Une fois le combat décisif terminé, les juges ont annoncé leur décision.

Décision unanime : victoire d'Abdumalik Khalokov.

Ainsi, le boxeur ouzbek a battu Jang Dong-wan et a remporté la médaille d'or des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Abdumalik Khalokov a fait parler sa classe en finale et a décroché le titre de champion des Jeux asiatiques.

Un nouvel or pour la boxe ouzbèke

Le titre de champion de Khalokov est un résultat important de plus pour la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026.

Dans les épreuves de boxe de la compétition, nos compatriotes démontrent leur haut niveau dans la lutte pour les médailles d'or. Khalokov a remporté la victoire au moment le plus crucial de la finale, montant ainsi sur la plus haute marche du podium.

Le combat de Jakhongir Zokirov est également à venir

Ouzbek les fans de boxe attendent un autre combat final passionnant.

C'est au tour de notre compatriote Jakhongir Zokirov de monter sur le ring. Il affrontera le représentant du Kazakhstan, Aibek Oralbay, pour la médaille d'or.

Ainsi, les combats pour le titre continuent pour l'Ouzbékistan lors des épreuves de boxe d'Aichi-Nagoya 2026.

Le nombre de médailles d'or augmente encore

Avec la victoire d'Abdumalik Khalokov, le compteur de médailles d'or de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026 a encore progressé.

Khalokov a terminé la compétition, marquée par la présence d'adversaires redoutables, avec un titre de champion, assurant une nouvelle grande victoire pour la boxe ouzbèke sur la scène asiatique.

Abdumalik KhalokovJeux Asiatiques Aichi-Nagoya 2026Jakhongir ZokirovBoxeOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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