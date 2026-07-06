L'Ukraine affirme avoir frappé une importante raffinerie de pétrole à Omsk

Les forces armées ukrainiennes ont annoncé avoir frappé la raffinerie de pétrole d'Omsk, une installation d'importance stratégique située sur le territoire russe. L'usine se trouve à environ 2 500 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Selon l'état-major des forces armées ukrainiennes, un incendie s'est déclaré sur le site après la frappe, et l'étendue des dégâts est en cours d'évaluation.

Il s'agirait de la première frappe enregistrée

Il est noté que la raffinerie de pétrole d'Omsk est l'un des plus grands producteurs d'essence en Russie.

La partie ukrainienne a déclaré qu'aucune attaque de drone contre cette usine n'avait été signalée auparavant. Par conséquent, cette attaque est considérée comme significative en raison de la distance et de l'importance de la cible.

La capacité de l'usine dépasse les 21 millions de tonnes

La raffinerie d'Omsk est l'une des installations de raffinage les plus puissantes de Russie, avec une capacité annuelle supérieure à 21 millions de tonnes.

Le taux de profondeur de raffinage du pétrole à l'usine est d'environ 99 %. L'entreprise produit une large gamme de carburants, d'huiles et de produits pétrochimiques.

Quels produits sont fabriqués dans l'usine ?

L'usine d'Omsk produit les articles suivants :

Essences AI-92, AI-95 et G-Drive 100 ;

Carburant diesel de classe Euro-5 ;

Kérosène d'aviation de marques TS-1 et RT ;

Benzène, paraxylène et orthoxylène ;

Huiles moteur et industrielles ;

Matières premières pour la production de noir de carbone technique.

La partie ukrainienne souligne qu'une partie du carburant produit par l'usine est également utilisée pour l'approvisionnement de l'armée russe.

L'une des principales unités pourrait être endommagée

L'état-major des forces armées ukrainiennes, se basant sur des informations préliminaires, a indiqué que l'unité de raffinage primaire de pétrole ELOU-AVT-11 pourrait avoir été endommagée lors de la frappe.

La capacité nominale de cette unité est de 8,4 millions de tonnes par an.

L'étendue des dégâts n'est pas encore claire

Un incendie a été signalé sur le site après la frappe. Cependant, on ignore encore dans quelle mesure le processus de production a été perturbé et quel impact cela aura sur les activités de l'usine.

La partie russe n'a pas encore fourni d'informations officielles détaillées sur cette attaque et les dommages causés.