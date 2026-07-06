L'Ukraine affirme avoir frappé une importante raffinerie de pétrole à Omsk

·0·Monde
L'Ukraine affirme avoir frappé une importante raffinerie de pétrole à Omsk

Les forces armées ukrainiennes ont annoncé avoir frappé la raffinerie de pétrole d'Omsk, une installation d'importance stratégique située sur le territoire russe. L'usine se trouve à environ 2 500 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Selon l'état-major des forces armées ukrainiennes, un incendie s'est déclaré sur le site après la frappe, et l'étendue des dégâts est en cours d'évaluation.

Il s'agirait de la première frappe enregistrée

Il est noté que la raffinerie de pétrole d'Omsk est l'un des plus grands producteurs d'essence en Russie.

La partie ukrainienne a déclaré qu'aucune attaque de drone contre cette usine n'avait été signalée auparavant. Par conséquent, cette attaque est considérée comme significative en raison de la distance et de l'importance de la cible.

La capacité de l'usine dépasse les 21 millions de tonnes

La raffinerie d'Omsk est l'une des installations de raffinage les plus puissantes de Russie, avec une capacité annuelle supérieure à 21 millions de tonnes.

Le taux de profondeur de raffinage du pétrole à l'usine est d'environ 99 %. L'entreprise produit une large gamme de carburants, d'huiles et de produits pétrochimiques.

Quels produits sont fabriqués dans l'usine ?

L'usine d'Omsk produit les articles suivants :

  • Essences AI-92, AI-95 et G-Drive 100 ;

  • Carburant diesel de classe Euro-5 ;

  • Kérosène d'aviation de marques TS-1 et RT ;

  • Benzène, paraxylène et orthoxylène ;

  • Huiles moteur et industrielles ;

  • Matières premières pour la production de noir de carbone technique.

La partie ukrainienne souligne qu'une partie du carburant produit par l'usine est également utilisée pour l'approvisionnement de l'armée russe.

L'une des principales unités pourrait être endommagée

L'état-major des forces armées ukrainiennes, se basant sur des informations préliminaires, a indiqué que l'unité de raffinage primaire de pétrole ELOU-AVT-11 pourrait avoir été endommagée lors de la frappe.

La capacité nominale de cette unité est de 8,4 millions de tonnes par an.

L'étendue des dégâts n'est pas encore claire

Un incendie a été signalé sur le site après la frappe. Cependant, on ignore encore dans quelle mesure le processus de production a été perturbé et quel impact cela aura sur les activités de l'usine.

La partie russe n'a pas encore fourni d'informations officielles détaillées sur cette attaque et les dommages causés.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Opération spectaculaire à la frontière kirghizo-ouzbek : Tirs et arrestations massivesOpération spectaculaire à la frontière kirghizo-ouzbek : Tirs et arrestations massivesAujourd'hui, 22:30Au Népal, une famille traquée par un éléphant pendant 14 ans finit par être tuéeAu Népal, une famille traquée par un éléphant pendant 14 ans finit par être tuéeAujourd'hui, 22:30Appels virulents contre Donald Trump lors des funérailles de KhameneiAppels virulents contre Donald Trump lors des funérailles de KhameneiAujourd'hui, 22:16Le Soleil établit un nouveau record : 26 éruptions puissantes en une journéeLe Soleil établit un nouveau record : 26 éruptions puissantes en une journéeAujourd'hui, 21:00Catastrophe naturelle en Europe : les feux de forêt se propagentCatastrophe naturelle en Europe : les feux de forêt se propagentAujourd'hui, 19:53Plus de 800 décès dus à la canicule en AllemagnePlus de 800 décès dus à la canicule en AllemagneAujourd'hui, 19:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée