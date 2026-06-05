Incendie dans une maison de retraite au Sri Lanka

·31·Ouzbékistan
Incendie dans une maison de retraite au Sri Lanka

Un incendie dans une maison de retraite au Sri Lanka a eu des conséquences tragiques.

Selon Reuters, au moins 12 personnes sont mortes à la suite de l'incident. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du 4 juin dans une maison de retraite située dans la ville d'Anguruvatota, à environ 55 kilomètres de la capitale, Colombo.

Selon les premières informations, l'incendie s'est propagé rapidement, mettant en danger la vie de nombreuses personnes âgées dans le bâtiment. Les services d'urgence sont arrivés rapidement sur place et ont commencé à évacuer les gens.

À la suite de l'incendie, huit autres citoyens ont subi des blessures de gravité variable et ont été transportés à l'hôpital. De plus, 51 personnes ont été évacuées vers une zone sûre.

Bien que les secouristes aient éteint l'incendie en peu de temps, sa cause n'a pas encore été déterminée. Une enquête sur l'incident est en cours.

Il est rapporté que le directeur de la maison de retraite a été arrêté par les forces de l'ordre afin de clarifier les circonstances entourant l'incident. Les travaux pour déterminer les causes exactes et les responsables se poursuivent.

Sri LankaReutersAnguruvatotaColombo
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