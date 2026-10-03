Problèmes de connectivité sur certains iPhone 18 Pro Max

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Problèmes de connectivité sur certains iPhone 18 Pro Max

Aux États-Unis, certains utilisateurs rencontrent un dysfonctionnement majeur sur leur nouvel iPhone 18 Pro Max. Les appareils perdent soudainement toute connexion au réseau mobile et basculent en mode SOS, ce qui entraîne des difficultés considérables au quotidien. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par MacRumors et 9to5Mac, ce problème a été identifié jusqu'à présent principalement sur des appareils fonctionnant sur le réseau de l'opérateur américain AT&T. En cas de panne, les utilisateurs ne peuvent ni passer d'appels, ni envoyer de SMS, ni utiliser l'internet mobile.

Les services de communication et d'urgence sont hors service

Selon AT&T, dans certains cas, même les appels d'urgence pourraient ne pas être disponibles pour les utilisateurs. Cela montre que le problème est grave, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi en termes de sécurité.

Apple a confirmé l'existence de ce dysfonctionnement, précisant qu'il affecte un « petit nombre » d'utilisateurs. Cependant, le géant de la technologie a refusé de divulguer le nombre exact de smartphones concernés.

Mesures préventives et limitations

Afin de prévenir la situation, Apple recommande vivement aux propriétaires d'installer la mise à jour iOS 27.0.1. De plus, l'opérateur AT&T déploie des mises à jour des réglages opérateur qui devraient apparaître automatiquement sur les appareils compatibles sous 14 jours.

Cependant, ces mises à jour ne servent qu'à prévenir le problème. Si l'iPhone a déjà perdu la connexion, l'installation de mises à jour logicielles ne donnera aucun résultat.

Seul un remplacement est efficace

Apple souligne qu'il est impossible de restaurer le fonctionnement normal d'un appareil ayant déjà perdu la connexion par voie logicielle. Dans une telle situation, un remplacement complet du smartphone est nécessaire et il est conseillé aux propriétaires de contacter les centres de service agréés.

Les rapports des utilisateurs sur Reddit confirment également que les méthodes standard, y compris la réactivation de l'eSIM ou la réinitialisation des réglages réseau, ne fonctionnent pas. Pour l'instant, Apple n'a pas expliqué la cause exacte de ce dysfonctionnement grave ni pourquoi la correction logicielle ne fonctionne qu'à titre préventif.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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