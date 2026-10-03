Manifestation de masse à Kiev : des milliers de personnes réclament la paix sur la place de l'Indépendance

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Manifestation de masse à Kiev : des milliers de personnes réclament la paix sur la place de l'Indépendance

Des manifestations de masse ont commencé au centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Selon les informations, près de 4 000 citoyens venus de diverses régions sont arrivés en ville pour descendre dans la rue et exiger l'arrêt de la guerre et le rétablissement de la paix.

Selon le rapport de la publication ukrainienne «Vremya.ua», l'un des principaux rassemblements de protestation se déroule en plein centre de la capitale, sur la place de l'Indépendance (Maïdan).

Situation sur la place : pancartes et militants

Les vidéos diffusées depuis les lieux montrent un flux incessant de personnes arrivant sur la place de l'Indépendance :

  • Les manifestants se rassemblent avec divers slogans et pancartes appelant à la paix.

  • De nombreux membres des forces de l'ordre ainsi que des représentants des médias locaux et étrangers sont sur place pour assurer la sécurité.

  • Il est noté que parmi les participants à l'action figurent le journaliste américain Sergey Lyubarskiy et le célèbre militant ukrainien et ancien chanteur d'opéra Todor Panovskiy.

Qui est derrière les manifestations ?

Selon la publication « Strana », ce rassemblement a été organisé à l'appel du militaire ukrainien, ancien journaliste et défenseur des droits de l'homme à Odessa, Aleksandr Todorov :

  • Todorov avait appelé les gens à descendre dans la rue pour la première fois début septembre, exigeant la fin de la corruption, la résolution des problèmes au sein de l'armée et le choix de la voie de la paix.

  • À la mi-septembre, il a été arrêté pour désertion. Bien que la caution de 175 000 hryvnias fixée par le tribunal ait été intégralement réunie, il reste en détention provisoire en raison de vérifications bancaires.

  • Malgré cela, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale à son appel pour réclamer la paix.

MaïdanTodor PanovskiySergey LyubarskiyVremya.uaUkraine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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