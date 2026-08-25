En Chine, des parents paient pour envoyer leurs enfants dans des camps de travail, ce qui suscite l'étonnement

En Chine, des camps inhabituels conçus pour préparer les enfants aux difficultés de la vie gagnent en popularité. Les parents paient des milliers de yuans pour envoyer leurs enfants dans des villages afin qu'ils y effectuent des travaux agricoles.

Selon le South China Morning Post, les programmes appelés « camps d'épreuves de la vie » sont principalement organisés dans les provinces du Sichuan, du Guizhou et du Yunnan.

Les enfants qui y viennent effectuent les tâches quotidiennes des villageois ordinaires :

récolter des pommes de terre ;

s'occuper du bétail ;

effectuer des travaux physiques ;

ils ne peuvent pas utiliser leurs téléphones. Fait intéressant, les enfants ne sont pas rémunérés pour leur travail. Au contraire, leurs parents paient pour cela.

Dans certains camps, un programme de 10 jours 4000 yuans, soit environ 600 dollars. Le prix des programmes pouvant durer jusqu'à un mois peut dépasser les 10 000 yuans.

Une discipline stricte serait imposée dans ces camps. Il existe même des rapports selon lesquels les enfants qui ne parviennent pas à accomplir une tâche reçoivent uniquement des pommes de terre en guise de punition. Sur les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir certains enfants pleurer en demandant à rentrer chez eux.