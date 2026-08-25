Alors que la Russie poursuit ses opérations militaires, l'Ukraine, en collaboration avec ses alliés occidentaux, a élaboré un paquet d'initiatives importantes pour mettre fin à la guerre. Grande-Bretagneselon le prestigieux journal The Times , le président ukrainien Volodymyr Zelensky a officiellement annoncé cette information.

Ce plan global avancé par Kiev a été élaboré avec la participation de représentants de l'administration du président américain Donald Trump et de responsables de l'Union européenne.

Conditions principales du plan : Cessez-le-feu et zone tampon

Le nouveau plan de paix élaboré comprend plusieurs étapes clés :

Cessez-le-feu : Instauration d'un cessez-le-feu total ;

Retrait des troupes : Retrait proportionnel des forces armées russes et ukrainiennes de la ligne de front actuelle ;

Création d'une zone tampon : Mise en place d'une zone de sécurité neutre pour prévenir de nouveaux affrontements ;

Initiatives supplémentaires des États-Unis : « Nous savons que la partie américaine a d'autres idées. Ils attendent le bon moment pour les présenter et nous les attendons », a ajouté Zelensky.

Médiation du Vatican et négociations avec Lavrov

Des canaux diplomatiques internationaux ont été activés pour transmettre les propositions de paix :

Visite du diplomate du Vatican : Selon le journal, le 24 août, le diplomate du Vatican Paul Richard Gallagher s'est rendu dans la capitale russe, et il est supposé qu'il transmettra ces propositions de paix aux dirigeants russes ;

Rencontre importante à Moscou : Une rencontre officielle entre Gallagher et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est prévue le 25 août.

Position de Moscou : Les propositions seront-elles acceptées ?

Néanmoins, les observateurs internationaux estiment que la probabilité d'obtenir des résultats sérieux lors des négociations est faible :