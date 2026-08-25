Où est conservée la recette secrète vieille de 140 ans d'une boisson célèbre ?

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Où est conservée la recette secrète vieille de 140 ans d'une boisson célèbre ?

La recette originale de l'une des boissons gazeuses les plus célèbres au monde reste secrète. Pour protéger la formule célèbre des regards indiscrets, l'entreprise la conserve dans un coffre-fort spécial doté d'un système de sécurité de haut niveau.

Selon les médias internationaux, la recette secrète est conservée dans un coffre-fort hautement sécurisé situé dans un musée à Atlanta, aux États-Unis. Les visiteurs du musée peuvent découvrir l'histoire de la boisson et les mystères entourant sa célèbre formule. Cependant, l'original de la recette n'a jamais été entièrement révélé au public.

Cette formule a été créée en 1886 par le pharmacien Dr John S. Pemberton. Initialement, la recette n'était pas consignée par écrit et très peu de personnes en connaissaient la composition. Plus tard, en 1892, les droits sur la boisson ont été rachetés par d'autres propriétaires.

En 1919, lorsqu'un groupe d'investisseurs a racheté l'entreprise, la formule secrète a été utilisée comme garantie pour un prêt bancaire. C'est pourquoi la recette a été placée dans un coffre-fort sécurisé à New York.

Une fois le prêt intégralement remboursé, la recette a été ramenée à Atlanta en 1925. Là, la formule a été conservée dans un coffre-fort bancaire pendant 86 ans.

Par la suite, l'une des recettes les plus mystérieuses au monde a été transférée vers son lieu d'exposition actuel, hautement sécurisé. Ainsi, bien que près de 140 ans se soient écoulés, la formule originale de cette boisson célèbre demeure l'un des secrets les plus précieux de l'entreprise.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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