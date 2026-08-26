Un homme qui croyait au chiffre 7 devient millionnaire en un instant

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Un homme qui croyait au chiffre 7 devient millionnaire en un instant

Un homme vivant en Caroline du Nord, aux États-Unis, qui considérait depuis des années comme son chiffre porte-bonheur le chiffre 7 a remporté un gros lot à la loterie. Grâce à un ticket à gratter acheté pour seulement 10 dollars, il a décroché le prix principal d'un million de dollars.

Tomas Munoz, habitant de la ville de Biscoe, a déclaré qu'il avait acheté le ticket à gratter « Triple Red 777 Jackpot » dans un magasin local précisément à cause de sa foi dans le chiffre 7. Ce chiffre a une importance particulière dans sa vie et il l'a toujours considéré comme son numéro fétiche et porte-bonheur.

Munoz a souligné que ce chiffre est également lié à sa date de naissance. Étant né le 7 du mois en 1977, il a développé une relation particulière avec le chiffre 7.

Peu après avoir acheté le ticket à gratter, il l'a gratté immédiatement. En voyant le résultat, il a eu du mal à en croire ses yeux : le billet lui avait rapporté le prix principal d'un million de dollars.

Munoz a raconté avec beaucoup d'émotion ces moments, affirmant que son chiffre porte-bonheur lui avait vraiment apporté un grand bonheur. Selon lui, au moment de réaliser qu'il avait gagné, une joie immense l'a envahi et il a ressenti une très forte excitation.

Ainsi, le chiffre 7 , qui a été le symbole de chance de Munoz pendant des années, a tenu ses promesses cette fois encore et a fait de lui un millionnaire en un instant.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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