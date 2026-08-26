Aziz Ganiev quitte son club aux EAU : où va le membre de l'équipe nationale ?

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Aziz Ganiev quitte son club aux EAU : où va le membre de l'équipe nationale ?

Le milieu de terrain de 28 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Aziz Ganiev a fait ses adieux au club émirati d'Al Bataeh. Le service de presse du club a annoncé la résiliation officielle de leur collaboration.

Le contrat de l'international ouzbek, qui défendait les couleurs d'Al Bataeh depuis l'été 2024, courait initialement jusqu'à l'été 2027. Cependant, d'un commun accord, le contrat a été résilié prématurément et le joueur est devenu agent libre.

Parcours et période à Al Bataeh

Aziz Ganiev est l'un des rares milieux de terrain ouzbeks à posséder une grande expérience en UAE Pro League :

  • Expérience dans le championnat des EAU : Avant même Al Bataeh, le milieu de terrain a attiré l'attention des supporters locaux par son agressivité au milieu de terrain et ses frappes puissantes lors de son passage dans le championnat émirati ;

  • Carrière à Al Bataeh : Depuis 2024, il a disputé des matchs importants et s'est imposé comme l'un des joueurs clés de l'équipe première.

Quelle sera la prochaine destination de Ganiev ?

Le statut d'agent libre du milieu de terrain de 28 ans a suscité l'intérêt de plusieurs clubs sur le marché des transferts :

  • Offres des clubs des EAU : Selon les médias locaux, plusieurs équipes du championnat des EAU souhaitent recruter Ganiev et sont prêtes à entamer les premières négociations ;

  • Autres options : Son statut d'agent libre lui permet d'évaluer librement les offres non seulement du Moyen-Orient, mais aussi d'autres ligues asiatiques de premier plan.

Bien que la nouvelle équipe d'Aziz Ganiev n'ait pas encore été officiellement annoncée, son prochain club devrait être connu dans les prochains jours.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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