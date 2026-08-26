Les forces armées ukrainiennes ont mené une série de frappes puissantes à l'aide de drones contre les infrastructures stratégiques de raffinage de pétrole dans les régions du sud de la Russie. Les principales cibles de l'attaque ont été Afip ainsi que dans la région de Rostov, Novoshakhtinsk les raffineries de pétrole ont été identifiées.

Ces frappes ont provoqué des incendies dans de grandes installations industrielles, entraînant l'arrêt des activités des entreprises, et ont fait des victimes et des blessés parmi la population civile.

Raffinerie d'Afip : cinquième attaque en 2026 et bilan humain

La grande raffinerie de pétrole du district de Seversky, dans le kraï de Krasnodar, a de nouveau été la cible de drones :

Historique des frappes successives : Selon les groupes de surveillance ukrainiens « Exilenova+ », « Supernova » et la publication « Astra », la raffinerie d'Afip subit depuis début 2026 sa cinquième attaque (des frappes avaient déjà eu lieu les 21 janvier, 14 mars, 11 juin et 14 juillet) ;

Dégâts et victimes : Selon le gouverneur régional Veniamin Kondratiev, des débris de drones abattus sont tombés sur la gare ferroviaire d'Afipskaya. Un violent incendie s'est déclaré sur le site de la raffinerie. L'incident a fait 2 morts et 2 blessés graves ;

Destructions dans la zone habitée : Dans la localité d'Afipsky, au moins 10 maisons privées ont subi des dommages importants.

La raffinerie de Novoshakhtinsk suspend ses activités

L'ampleur de l'attaque dans la région de Rostov a été encore plus vaste :

Attaque de 30 drones : Selon le gouverneur régional Yuri Slyusar, la région a été attaquée par environ 30 drones. Des explosions ont été signalées dans les villes de Gukovo, Kamensk-Shakhtinsky, Novoshakhtinsk et les districts environnants ;

Arrêt de l'usine : À la suite des frappes, les équipements de la raffinerie de Novoshakhtinsk ont été endommagés et, en raison des graves dommages subis, l'entreprise a été contrainte de cesser complètement ses activités ;

Incendies de forêt et de champs : La chute de drones a provoqué des incendies à grande échelle sur 4,5 hectares de forêt dans le district de Kamensk et sur des prairies sèches dans le district de Krasnosulinsky ;

Déclaration du ministère russe de la Défense : Le ministère russe de la Défense a annoncé que, durant la nuit, un total de 148 cibles aériennes ont été détruites au-dessus des régions russes, de la Crimée annexée et des eaux des mers Noire et d'Azov.

Incendie également dans le projet Sinopec et SIBUR en Extrême-Orient

Dans le contexte des explosions dans le sud de la Russie, une urgence est survenue en Extrême-Orient, dans la région de l'Amour, sur le chantier du gigantesque complexe gazier et chimique de l'Amour. Selon « Astra », cette usine géante, construite par les sociétés russes « SIBUR » et chinoises « Sinopec » et appelée à devenir l'un des plus grands producteurs de polymères au monde, a dû arrêter d'urgence ses équipements en phase de réglage pour assurer la sécurité.

«Astra» xabariga ko‘ra, Rossiyaning «SIBUR» hamda Xitoyning «Sinopec» kompaniyalari tomonidan bunyod etilayotgan va kelajakda dunyoning eng yirik polimer ishlab chiqaruvchisiga aylanishi kutilayotgan ushbu gigant zavodda xavfsizlikni ta’minlash maqsadida sozlash jarayonidagi uskunalar zudlik bilan to‘xtatilgan.