Xiaomi présente le smartphone Redmi 17C 5G avec une batterie de 6000 mAh

La marque Xiaomi élargit sa gamme d'appareils populaires en dévoilant officiellement le Redmi 17C 5G, un nouveau smartphone d'entrée de gamme compatible avec les réseaux 5G. Selon Ixbt.com, cet appareil est conçu pour offrir aux acheteurs des technologies modernes et une autonomie longue durée à un prix abordable, la version de base étant estimée à environ 220 dollars sur le marché mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques et performances

Le nouveau smartphone fonctionne sur la base du processeur MediaTek Dimensity 6300. L'appareil est équipé de 4 GB de RAM et de 64 ou 128 GB de stockage interne au format UFS 2.2. Côté logiciel, l'interface HyperOS 3 basée sur Android 16 offre aux utilisateurs des fonctionnalités modernes.

L'un des aspects les plus remarquables du modèle est son grand écran. Le Redmi 17C 5G est doté d'un écran IPS de 6,9 pouces offrant une qualité d'image HD+. Ixbt.com souligne que le taux de rafraîchissement de l'écran atteint 120 Hz et que sa luminosité maximale est de 810 nit.

Appareil photo et autonomie robuste

En termes de capacités photographiques, le smartphone est équipé d'un capteur principal de 50 MP et d'une caméra frontale de 8 MP. Cela offre des possibilités suffisantes pour les tâches quotidiennes et la création de clichés de qualité. Les capacités optiques de l'appareil visent à satisfaire pleinement les besoins des utilisateurs dans la catégorie budget.

Le potentiel énergétique de l'appareil est également élevé. Le smartphone est équipé d'une énorme batterie de 6000 mAh, prenant en charge la technologie de charge filaire de 33 W. Une telle capacité de batterie permet aux utilisateurs d'utiliser l'appareil pendant une longue période sans avoir besoin de le recharger.

Commodités supplémentaires et politique tarifaire

Il convient de noter que le modèle bénéficie d'une protection de boîtier IP64, le protégeant contre la poussière et les éclaboussures. De plus, les fabricants ont conservé la prise jack 3.5 mm traditionnelle pour les écouteurs et un emplacement dédié pour les cartes mémoire microSD.

Actuellement, le nouveau smartphone est commercialisé sur le marché de Singapour, où il est évalué à 279 dollars de Singapour, soit environ 220 dollars américains. Cette politique tarifaire fait de cet appareil l'un des smartphones 5G les plus compétitifs du marché.