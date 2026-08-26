Le processeur Xiaomi Xring O3 affiche des résultats impressionnants sur Geekbench

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Le processeur Xiaomi Xring O3 affiche des résultats impressionnants sur Geekbench

Le nouveau processeur phare récemment présenté par Xiaomi, le Xiaomi Xring O3, a démontré ses hautes performances lors des premiers tests indépendants. Selon ixbt.com, cette puce phare montre qu'elle est capable de surpasser les concurrents les plus puissants du marché des appareils mobiles. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Les experts de la publication chinoise Xiaobai’s Tech Reviews ont testé le nouveau processeur sur un appareil de référence dédié. Il s'avère que le Xring O3, annoncé le 24 août de cette année, a réussi à obtenir 3854 points en mode monocœur sur le benchmark Geekbench.

Performance et puissance multicœur

Ce score est évalué au niveau des chipsets leaders tels que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et l'Apple A19 Pro. Si l'on compare avec le modèle de génération précédente Xring O1, la performance monocœur a augmenté d'environ 25 %.

Cependant, le résultat le plus surprenant a été enregistré lors du test multicœur. Le nouveau processeur doté d'une architecture à 10 cœurs a atteint 15 086 points à cette étape. À titre de comparaison, les appareils équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 actuels ne dépassaient pas les 12 000 points.

Processus technologique et perspectives

En conséquence, la performance multicœur du modèle Xring O3 s'est avérée être près de 55 % supérieure à celle du Xring O1 de l'année dernière. De plus, les ingénieurs de Xiaomi ont indiqué que l'efficacité énergétique a été considérablement améliorée.

Une croissance significative a également été observée dans le test 3DMark Steel Nomad Light, qui évalue les capacités graphiques. Selon ce test, la progression de la nouvelle puce dépasse 40 % par rapport aux plateformes phares actuelles et plus de 90 % par rapport à la génération précédente.

Il est intéressant de noter que ce processeur est fabriqué sur la base du processus technologique N3P de 3 nm de TSMC, contrairement aux futures solutions 2 nm de Qualcomm, Apple et MediaTek.

Si ces résultats préliminaires se confirment sur les appareils produits en série, Xiaomi disposera d'un processeur très compétitif et puissant. Selon les informations, la puce Xring O3 devrait être utilisée dans les futurs Xiaomi 18 Fold et Pad 9 Pro Max.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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