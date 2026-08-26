La Corée du Sud vaincue : Victoire sensationnelle de l'équipe d'Ouzbékistan U-20 !

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La Corée du Sud vaincue : Victoire sensationnelle de l'équipe d'Ouzbékistan U-20 !

Dans le cadre de sa préparation aux compétitions internationales, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-20 a affronté l'une des équipes les plus prestigieuses et les plus fortes d'Asie, la Corée du Sud U-20, lors d'un match amical. Dans une rencontre intense et équilibrée, les jeunes Ouzbeks ont remporté une victoire importante sur le score de 1:0.

Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), l'équipe dirigée par l'entraîneur Jamoliddin Rahmatullayev a fait preuve d'une excellente condition physique et d'une discipline tactique, parvenant finalement à trouver le chemin des filets adverses.

Le « joker » de la 78e minute : le but victorieux de Tulaganov

Tout au long du match, les deux équipes se sont créé plusieurs occasions, mais ce sont les jeunes Ouzbeks qui ont porté l'estocade :

  • Une lutte intense en première mi-temps : La majeure partie du match a été marquée par un pressing intense au milieu de terrain et des batailles de position ;

  • Le héros sorti du banc : Les changements effectués par le staff technique en seconde période ont porté leurs fruits. L'attaquant entré en jeu, Davron Tulaganov, a profité d'une faille dans la défense coréenne à la 78e minute pour marquer et sceller le sort du match (1:0).

Le choix de Rahmatullayev : Effectif et rotations

Le staff technique a profité de ce match de préparation prestigieux pour tester les joueurs à tous les postes :

Le onze de départ de l'Ouzbékistan U-20 :

  • Nematulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonchbek Abrayev, Nurbek Sarsenbayev, Behruz Abdusattorov, Tohirjon Ashurbayev, Ozodbek Najmiddinov, Quvanishbek Saydaliyev, Abduvosid Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov et Ulug‘bek Maratov.

Les remplaçants entrés en jeu :

  • Outre l'auteur du but victorieux Davron Tulaganov, Shokirov, Yusupxonov, Odiljonov, Botiraliyev, Kupaysinov, Erimbetov, Aliyev, Abdurasulov, Quvonshibayev et Ermanov sont entrés en jeu, renforçant ainsi le jeu collectif.

Cette victoire contre l'un des grands noms du continent donnera sans aucun doute un avantage psychologique et une confiance importante aux joueurs de Jamoliddin Rahmatullayev avant les tournois officiels.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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