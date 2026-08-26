Le vaisseau spatial Starship a été récupéré avec succès dans l'océan

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Le vaisseau spatial Starship a été récupéré avec succès dans l'océan

Près de l'île Christmas dans l'océan Indien, une opération unique dans l'histoire de l'astronautique a été menée avec succès. Selon ixbt.com, l'immense vaisseau spatial Starship de SpaceX a été chargé avec succès sur un navire semi-submersible nommé Forte. Il s'agit d'une étape cruciale pour l'astronautique humaine, revêtant une importance majeure pour assurer la sécurité des futures missions réutilisables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le vaisseau spatial Ship 40, au cœur de ce processus historique, a effectué un vol réussi lors du 13e essai réalisé le 24 juillet de cette année, avant de pénétrer dans l'atmosphère. Par la suite, le vaisseau a amerri en douceur et a réussi à rester entièrement à flot. Ce résultat constitue une première historique dans le programme.

Déroulement de l'opération et logistique

Pendant plus de trois semaines, les spécialistes ont remorqué avec précaution l'appareil récupéré vers les eaux calmes de l'île Christmas. Le processus de transport a été extrêmement complexe, car le déplacement d'un équipement de dimensions aussi imposantes sans dommage exigeait une approche particulière. Selon la source, le navire Forte a ensuite rempli ses citernes de ballast avec de l'eau pour s'immerger et hisser en toute sécurité le vaisseau de 52 mètres sur son pont.

Une telle solution technique et opérationnelle a permis de tester en pratique les capacités de récupération des systèmes Starship. Il a été rapporté précédemment que le Ship 40 a parcouru plus de cent kilomètres en dérivant à la surface de l'eau, prouvant une fois de plus la robustesse de l'appareil spatial. Malgré son séjour prolongé dans l'eau, le fait que le vaisseau ait conservé son intégrité structurelle principale constitue une source de données précieuse pour les ingénieurs.

Plans et recherches futurs

Actuellement, le navire Forte se prépare à traverser l'océan Pacifique pour acheminer cette cargaison précieuse vers la base Starbase située au Texas, aux États-Unis. Une fois arrivé, les spécialistes prévoient de soumettre les composants du vaisseau à des examens de laboratoire approfondis.

L'attention principale sera portée sur l'étude des couches de protection thermique, des moteurs puissants et d'autres parties critiques de la structure. Les résultats de ces analyses serviront de base essentielle pour rendre les futurs vols spatiaux plus sûrs et plus perfectionnés.

StarshipSpaceXEspaceTechnologieForte
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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