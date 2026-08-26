Poutine signe 3 décrets secrets après le départ du directeur de la CIA : de quoi s'agit-il ?

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Poutine signe 3 décrets secrets après le départ du directeur de la CIA : de quoi s'agit-il ?

Le directeur de l'Agence centrale de renseignement (CIA) des États-Unis John Ratcliffea effectué une visite surprise à Moscou, suivie de mesures juridiques mystérieuses au Kremlin. Sur le portail officiel des informations juridiques de Russie, trois décrets consécutifs signés par le président Vladimir Poutine ont été classés « secrets » sans aucune publication publique.

Les médias russes et les analystes militaires, notant une rupture dans la numérotation des documents, discutent de la possibilité que ces décrets soient liés à la visite du chef du renseignement américain et à des mesures de sécurité stratégique.

Décrets n° 605, 606 et 607 : Le « vide » dans le registre officiel

Dans la séquence des décrets de la base législative russe, trois décisions cruciales entre les documents n° 604 et 608 sont restées fermées à la presse :

  • Classification secrète : Sur le portail officiel les n° 605, 606 et 607 ni le texte ni le titre des décrets ne sont indiqués, car ils sont classés comme secrets d'État ou documents de sécurité spéciale ;

  • Hypothèses principales : Selon les experts, ces documents fermés concernent généralement le secteur de la défense, la protection d'installations étatiques critiques, les activités des services spéciaux ou des nominations confidentielles ;

  • Coïncidence temporelle : Le fait que ces trois décrets coïncident avec le moment où le Boeing C-17 de John Ratcliffe a décollé de Moscou a suscité diverses spéculations géopolitiques.

Ancienne direction du renseignement américain : « Cela pourrait être un avertissement sérieux »

L'ancienne directrice adjointe du renseignement national des États-Unis Beth Sanner a exprimé ses réflexions sur les objectifs de la visite du directeur de la CIA à Moscou :

  • Un signal de « mieux vaut ne pas le faire » : Sanner souligne que l'arrivée de Ratcliffe pourrait avoir servi d'avertissement direct aux dirigeants russes : « Il est fort probable qu'il s'agisse d'un signal clair disant : „Nous savons ce que vous prévoyez de faire et il serait préférable pour vous de ne pas le faire“ »;

  • Sujets de discussion : Il est supposé que l'ordre du jour des négociations ne portait pas seulement sur le conflit en Ukraine, mais aussi sur les tensions au Moyen-Orient, y compris la coopération militaro-technique entre Moscou et Téhéran.

Démenti des rumeurs de mobilisation et décret sur la protection contre les drones

Dans ce contexte, le Kremlin a officiellement mis fin aux inquiétudes du public concernant une éventuelle mobilisation :

  • Déclaration de Peskov : Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a qualifié les affirmations sur une nouvelle vague de mobilisation de « provocation et de désinformation ». Selon lui, ces rumeurs sont diffusées délibérément par l'Ukraine pour déstabiliser l'espace informationnel ;

  • Position du général Sobolev : Le lieutenant-général Viktor Sobolev, membre du comité de défense de la Douma d'État, a souligné qu'il n'y avait aucun besoin de mobilisation supplémentaire, l'objectif actuel étant de mener des actions offensives ciblées avec les forces existantes ;

  • Contrôle étatique des infrastructures : Par ailleurs, Poutine avait signé un décret important le 24 août. Selon ce texte, si les propriétaires privés ne parviennent pas à protéger efficacement leurs installations stratégiques contre les attaques de drones, l'État a le droit de prendre temporairement ces installations sous son contrôle.

Le vol inattendu de John Ratcliffe et les décisions secrètes du Kremlin témoignent de préparatifs diplomatiques et militaires majeurs en coulisses.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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