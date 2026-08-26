Samsung présente les nouveaux SSD P9 et P7 au salon Gamescom 2026

Le géant sud-coréen Samsung a dévoilé ses dernières innovations, les SSD portables haute performance P9 et P7, lors du salon Gamescom 2026 à Cologne. Selon IXBT.com, ces appareils sont équipés de l'interface moderne USB4, alliant vitesse record et grande capacité dans un boîtier compact. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le modèle phare de la nouvelle gamme, le Samsung P9, a attiré l'attention des experts grâce à ses caractéristiques techniques uniques. Cet appareil a été reconnu comme le premier disque dur portable au monde doté d'une interface USB4, offrant jusqu'à 8 TB de stockage et des vitesses de transfert allant jusqu'à 4000 MB/s.

Capacités techniques et performances de vitesse

Selon les données fournies par le fabricant, le Samsung P9 atteint une vitesse de lecture séquentielle de 4000 MB/s, tandis que la vitesse d'écriture séquentielle est de 3800 MB/s. À titre de comparaison, ce nouvel appareil est presque deux fois plus rapide que le modèle Samsung T9 de la génération précédente.

Cette vitesse impressionnante et cette grande capacité permettent de gérer des tâches de niveau professionnel. En particulier, ce SSD peut être connecté directement à des caméras pour enregistrer des vidéos haute résolution jusqu'en 12K, ce qui en fait un outil pratique pour les vidéastes professionnels et les créateurs de contenu.

Prix et disponibilité sur le marché

Les deux modèles seront commercialisés en quatre capacités de stockage différentes pour répondre aux besoins des utilisateurs. Les acheteurs pourront choisir entre des versions de 1 TB, 2 TB, 4 TB et 8 TB. Les prix des appareils varient en fonction de leur capacité.

Le prix du modèle phare Samsung P9 est fixé à 400 USD pour 1 TB, 650 USD pour 2 TB, 1350 USD pour 4 TB et 2700 USD pour la version haut de gamme de 8 TB. Le Samsung P7, légèrement simplifié, est proposé à des prix plus abordables : sa version 1 TB coûte 290 USD, la version 2 TB 550 USD, le modèle 4 TB 1150 USD et la version 8 TB est estimée à 2290 USD. De plus, le modèle P7 dispose d'un boîtier robuste capable de résister à des chutes de 2 mètres.

La commercialisation mondiale des appareils est prévue pour le 31 août de cette année.