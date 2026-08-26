En Ouganda, l'utilisation des fonds publics est auditée et plusieurs irrégularités sont révélées (vidéo)

En Ouganda, lors d'un audit sur l'utilisation ciblée et efficace des fonds publics, plusieurs irrégularités liées à la construction routière ont été découvertes. C'est ce qu'a annoncé le ministère ougandais de l'Administration locale.

Les représentants du gouvernement local ont indiqué qu'il existait un écart entre les travaux documentés et ceux réellement effectués. Certains tronçons routiers n'auraient pas été construits conformément au plan approuvé.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un petit ouvrage routier et des conduites d'eau. Bien que l'objet ait été présenté sur Internet comme un « pont à 350 000 dollars », les vérifications des faits indiquent que cette interprétation est erronée. Les quelque 350 000 dollars n'ont pas été alloués à un seul pont, mais à des travaux sur plusieurs tronçons routiers.

Au cours de l'audit, les travaux réalisés, les fonds dépensés et les documents officiels ont été comparés. Des explications sur le volume des travaux et les coûts ont été demandées aux responsables.

Le gouvernement ougandais poursuit ses enquêtes afin de contrôler l'utilisation des fonds publics et de faire la lumière sur d'éventuels cas de corruption.

Dans cette vidéo, certaines publications anglophones affirment que la ministre ougandaise de l'Administration locale, Justine Nameere, a inspecté le site des travaux.