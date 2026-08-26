Super League d'Ouzbékistanlors de la 19e journée, l'équipe renommée de Qarshi, « Nasaf » a perdu de nouveaux points. Lors du match contre le Qizilqum, les joueurs de Qarshi se sont inclinés 0-1, décevant une fois de plus leurs supporters.

Après la rencontre, l'entraîneur des « Dragons » Ruzikul Berdiyev s'est présenté devant les journalistes en conférence de presse pour répondre aux questions sur les problèmes structurels de l'équipe, les raisons de la malchance et son absence à la tête de l'équipe nationale.

« Erreurs grossières en défense, imprécision en attaque »

Le coach de Qarshi a ouvertement admis les causes tactiques de la défaite :

Buts faciles et désorganisation défensive : « Nous encaissons des buts très simples, pas seulement aujourd'hui, mais lors d'autres matchs aussi. Nous commettons des erreurs grossières en défense. Aujourd'hui encore, une phase arrêtée a profité à l'adversaire »;

Faiblesse offensive : « Peu importe le nombre d'initiatives et d'occasions créées en seconde période, nous n'avons pas réussi à marquer. On ne gagne pas si on ne marque pas, c'est un fait. Le manque de précision et l'inefficacité en attaque nous mènent à la défaite ».

3 victoires sur les 14 derniers matchs : « C'est un résultat médiocre pour nous »

Les journalistes ont interrogé l'entraîneur sur le fait que Nasaf n'a remporté que 3 de ses 14 derniers matchs :

« Honnêtement, nous n'avions pas prêté attention à ces statistiques. Dans certains matchs, nous avons simplement manqué de chance. On ne peut pas dire que l'équipe joue mal, mais 3 victoires en 14 matchs, c'est un bilan très médiocre pour nous. Nous devons corriger cela immédiatement. C'est à cause de cette série de pertes que nous restons dans le bas du tableau », a déclaré Berdiyev.

Le départ de Jaba Jigauri et la politique des légionnaires

L'entraîneur a également évoqué le cas de son ancien joueur, Jaba Jigauri, qui est aujourd'hui le leader du Qizilqum :

Contribution au titre : Jaba a grandement aidé l'équipe à devenir championne à l'époque, mais il a quitté le club en raison du renouvellement de l'effectif et de l'arrivée d'autres joueurs ;

Problèmes de recrutement des légionnaires : Berdiyev a souligné qu'il n'est pas facile de choisir des joueurs étrangers, que certains ont besoin de temps pour s'adapter et que d'autres manquent de niveau, c'est pourquoi les transferts de légionnaires ont été moins nombreux récemment.

La question de l'équipe nationale : « Ce n'est pas à moi de répondre »

À la fin de la conférence de presse, un journaliste a demandé à Ruzikul Berdiyev : « Vous êtes l'un des entraîneurs les plus expérimentés et titrés. Pourquoi n'êtes-vous pas appelé en équipe nationale, pourquoi n'a-t-on pas confiance en vous ? » a-t-il posé comme question délicate.

L'entraîneur a donné une réponse courte et mystérieuse :