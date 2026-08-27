Quel est le pays le plus sûr pour survivre à une catastrophe mondiale ?

Le pays le plus propice à la survie de l'humanité en cas de catastrophe mondiale L'Australie a été désignée. Une étude menée par un groupe de chercheurs internationaux a examiné quels pays offriraient les meilleures chances de survie en cas de crises majeures telles qu'une éruption volcanique, une guerre nucléaire, un impact d'astéroïde, une pandémie mondiale ou un effondrement des infrastructures. Les résultats ont été publiés sur le site « Global Challenges ».

Les scientifiques ont classé les risques mondiaux en trois catégories principales. Le premier risque est la réduction drastique de la lumière solaire. Cela pourrait survenir à la suite d'une éruption volcanique, d'une guerre nucléaire ou de la chute d'un astéroïde. Cela augmente la probabilité d'un refroidissement climatique, d'une baisse des rendements agricoles et de graves problèmes d'approvisionnement alimentaire.

Un autre risque sérieux évalué est la coupure prolongée de l'alimentation électrique . Cela pourrait être causé par une explosion nucléaire, une forte tempête géomagnétique ou une cyberattaque mondiale. Si la production et l'agriculture dépendantes de l'électricité s'effondrent, cela pourrait aggraver davantage la pénurie alimentaire.

L'étude a également examiné les risques biologiques mondiaux, notamment la propagation généralisée de maladies hautement infectieuses. Les grandes pandémies peuvent exercer une forte pression sur le système de santé, tandis que la réduction de la main-d'œuvre peut affecter négativement la production et l'approvisionnement alimentaire.

Parallèlement, les scientifiques ont également évalué le potentiel de rétablissement des pays après des crises graves. Des facteurs tels que la stabilité des institutions étatiques, la prospérité économique, l'égalité sociale, le niveau de développement industriel et agricole, l'isolement géographique, la diversification économique et la dépendance au commerce extérieur ont été pris en compte.

Selon les résultats de l'étude, l'Australie est le pays le plus résilient face aux catastrophes mondiales . Son éloignement géographique relatif, son agriculture développée et son fort potentiel industriel sont cités comme les principaux facteurs.

Cependant, cela ne signifie pas que l'Australie est une zone totalement sûre. Le pays dépend de l'importation de certains types de carburants, de médicaments et d'engrais. Par conséquent, en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'Australie pourrait également faire face à certaines difficultés.

Les scientifiques ont également inclus la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Suisse et l'Argentineparmi les pays dotés d'un haut niveau de stabilité. Cependant, certains d'entre eux pourraient être confrontés à des risques naturels tels que les tsunamis en raison de leur situation dans des zones à forte activité sismique et de leurs longues côtes.

Selon les experts, de tels pays pourraient jouer un rôle crucial en cas de futures catastrophes mondiales. Il est fort probable qu'ils deviennent des centres de stockage de nourriture et de semences, d'aide internationale et de réponse aux situations d'urgence.