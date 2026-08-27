Un Américain établit un record en insérant des milliers d'objets dans sa barbe

·4·Monde
Un Américain établit un record en insérant des milliers d'objets dans sa barbe

Certains utilisent divers produits pour entretenir leur barbe. L'Américain Joel Strasser, lui, utilise sa barbe épaisse à une fin tout à fait différente : il y insère des milliers d'objets pour établir des records du monde.

Grâce à sa barbe immense et dense, ce détenteur de record américain est entré à plusieurs reprises dans le « Guinness World Records ». L'un de ses résultats les plus surprenants est d'avoir inséré 3 500 cure-dents dans sa barbe. Ce record a été enregistré en 2018.

Un homme barbu accroche de petites boules colorées dans sa barbe près d'un sapin.

Joel ne s'est pas arrêté là. En 2022, il a établi un autre record du monde en fixant 710 décorations de Noël dans sa barbe. Pour y parvenir, il a dû faire preuve d'une grande patience et d'une précision minutieuse pendant plusieurs heures.

Un homme avec des décorations de fête colorées suspendues à sa barbe se tient devant un sapin.

Parmi les objets qu'il a insérés dans sa barbe, on trouve des baguettes, des tees de golf, des pailles en papier, des fourchettes et même des crayons. Par exemple, Strasser a réussi à insérer simultanément 456 crayons dans sa barbe.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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