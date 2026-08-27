Un Américain établit un record en insérant des milliers d'objets dans sa barbe

Certains utilisent divers produits pour entretenir leur barbe. L'Américain Joel Strasser, lui, utilise sa barbe épaisse à une fin tout à fait différente : il y insère des milliers d'objets pour établir des records du monde.

Grâce à sa barbe immense et dense, ce détenteur de record américain est entré à plusieurs reprises dans le « Guinness World Records ». L'un de ses résultats les plus surprenants est d'avoir inséré 3 500 cure-dents dans sa barbe. Ce record a été enregistré en 2018.

Joel ne s'est pas arrêté là. En 2022, il a établi un autre record du monde en fixant 710 décorations de Noël dans sa barbe. Pour y parvenir, il a dû faire preuve d'une grande patience et d'une précision minutieuse pendant plusieurs heures.

Parmi les objets qu'il a insérés dans sa barbe, on trouve des baguettes, des tees de golf, des pailles en papier, des fourchettes et même des crayons. Par exemple, Strasser a réussi à insérer simultanément 456 crayons dans sa barbe.